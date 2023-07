Ohne Lithium keine Energiewende

Die Verfolgung von Klimazielen sorgt für einen vermehrten Rohstoffbedarf für Energiespeicherung und erneuerbare Energietechnologien

Welche Rohstoffe und welche Mengen der Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft erfordern wird, wird kalkuliert, beispielsweise von der Internationalen Energieagentur, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien und der Weltbank. Gemäß neuesten Untersuchungen sind mehr als drei Milliarden Tonnen Rohstoffe nötig, um das in Paris beschlossene Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Neben Kupfer und Aluminium sind besonders Lithium, Kobalt und Graphit gefragt. Lithium ist unabdingbar für die Energiespeicherung in den Lithium-Ionen-Batterien. das Recycling spielt bisher nur eine sehr geringe Rolle. Im Bereich der Elektrofahrzeuge investieren Autohersteller und Zulieferer besonders in den USA gewaltige Summen. Angekündigt sind Investitionen von zirka 62 Milliarden US-Dollar. Die USA entwickeln sich mehr und mehr zu einem globalen Zentrum für die Elektromobilität und werden vielleicht bald China vom ersten Platz verdrängen. Die Erweiterung der Kapazitäten in der Batterieproduktion erhöhen die Produktionskapazitäten für E-Fahrzeuge und Elektroladegeräte. Da werden Unmengen an Lithium benötigt. Und ein Austauschstoff für das Lithium ist noch nicht in Sicht.



Um das wertvolle Lithium zu gewinnen, wird heute noch ein Großteil davon wie seit rund 50 Jahren gewonnen. Salzlösungen aus Salaren und Salzseen verdampfen in Verdunstungsbecken. Da dies ein Jahr oder länger dauern kann, werden neue Technologien angewendet, die die Lithiumgewinnung optimieren können. Zu den Lithiumgesellschaften gehören Targa Exploration und ION Energy. Targa Exploration betreibt sein Lithiumgeschäft in Quebec, Manitoba, Ontario und Saskatchewan. ION Energy arbeitet in der bergbaufreundlichen Mongolei an zwei aussichtsreichen Lithiumprojekten.

