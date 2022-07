Ölpreis kommt deutlich zurück!

Die Nordseesorte Brent Crude Öl hatte noch Mitte Juni im Bereich um 125 US Dollar ein Zwischenhoch ausgebildet (siehe Chart unten).

Seither kommt der Kurs deutlich zurück und brach dabei am gestrigen Handelstag regelrecht ein! Nun nähert sich der Ölpreis wieder der runden 100 USD-Marke. Dort trifft er auf die 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet), welche als Unterstützung fungiert. Knapp darunter im Bereich um 96-98 USD verläuft zusätzlich eine breite Supportzone, welche den weiteren Kursverfall bremsen sollte. Aktuell notiert Brent Crude Öl bei 102,86 USD.

Brent Crude Öl Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.