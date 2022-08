Ölpreis: Rutscht der Kurs jetzt nach unten durch?

Die Nordseesorte Brent Crude Oil befindet sich seit dem letzten Hoch vom 14.06.22 bei 125 US Dollar in einer abwärtsgerichteten Bewegung (siehe Chart unten).



Nachdem in dieser Woche bereits die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart) nach unten gebrochen wurde, könnte nun auch der Unterstützungsbereich bei 96 - 98 USD fallen. Aktuell befindet sich der Ölpreis bei 96,72 USD und damit genau an der Unterkante dieser Zone. Sollte diese ebenfalls keinen Support bieten, wären weitere Abgaben in Richtung der 90 USD Marke möglich. Potentielle Shortpositionen würden wir oberhalb der 200-Tage Linie mit einem StopLoss absichern.

Brent Crude Oil Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.