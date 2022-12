Ölpreis: Der Absturz geht weiter!

Die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil rutscht in den letzten 4 Handelswochen deutlich ab!



Dabei fällt der Kurs heute sogar erneut unter die 80 USD Marke je Barrel (siehe Chart unten). Aus Sicht der Charttechnik lässt sich dabei eine Abwärtstrendgerade einzeichnen (schwarz im Chart), welche den Ölpreis auf der Oberseite deckelt. Solange diese Bestand hat, ist der Trend vollkommen intakt. Offene Shortpositionen würden wir deshalb knapp oberhalb dieser Linie mit einem StopLoss absichern und diesen sukzessive anpassen.

Brent Crude Oil Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.