Öl – kommt immer mehr unter Druck, Unterstützung ist nur ein altes Top

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die nun erreichte Zone darf per Definition nicht als Unterstützung bezeichnet werden. Es handelt sich lediglich um ein zwischenzeitliches Top aus dem vergangenen Jahr. Eine solche Marke kann zwar zu einem Haltepunkt werden, hat aber nicht die Stabilität einer klassischen Unterstützung. Die Indikatoren verlaufen meist neutral und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Somit könnte ein Durchbruch nach unten erfolgen. Ob dieser in vollem Umfang an den Tankstellen weitergeben wird, kann wie immer nicht gesagt werden. Auf jeden Fall hat sich ein neuer Abwärtstrend etabliert.

