Öl – Die Unterstützungszone ist brüchig

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Zuletzt hat Öl die Unterstützungszone erneut unterschritten und konnte diese gerade noch zurückerobern. Ein kurzfristiger Bruch des ohnehin nicht mehr relevanten Abwärtstrends führt nicht zu einer Veränderung der Lage. Am Freitag ist Öl wieder unter diese Linie und auch erneut in den Bereich der Unterstützung gefallen. Die widersprüchlichen Indikatoren-Signale dürften dem schwarzen Gold kaum helfen können, den bestehenden Abwärtstrend zu verlassen. Die Chance auf weiter fallende Notierungen ist also gegeben.

