Öl - Tritt auf der Stelle, könnte sich aber nach oben entwickeln

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl baut immer weiter an einer Bodenbildung. Ob die Trendlinie gebrochen wird oder nicht ist eher zweitrangig. Derzeit entwickelt sich eine Dreiecksformation, die auch ein Wimpel werden könnte. Die Ausbruchsrichtung ist aktuell offen. Auffällig sind die zuletzt langen Dochte und Schatten bei den Kerzen. Solche Entwicklungen sind oft ein Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren, ist von diesen bei der Beurteilung der weiteren Entwicklung keine Hilfestellung zu erwarten.

ENDSPURT Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nacht-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Quelle Charts: ProRealTime.com

