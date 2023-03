Öl - Trendkanal verlassen, Dreieck wird jetzt wichtiger

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Aufwärtstrendkanal dürfte beim Öl keine Bedeutung mehr haben. Vielmehr hat sich inzwischen ein gleichseitiges Dreieck etabliert. Solche Dreiecke können in beide Richtungen aufgelöst werden. Da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren, ist von dieser Seite her kein Hinweis zu erwarten. Im oberen Bereich des Dreiecks verläuft eine Widerstandszone die einen Ausbruch nach oben erschwert. Trotzdem sollte ein Ausbruch aus dem Dreieck, gleich in welche Richtung, nicht antizipiert werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

