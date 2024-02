Öl – Ein Scheitern, welches die Bürger freut

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl ist wieder einmal am Widerstand gescheitert. Dies wird gewiss die Autofahrer freuen, wenn es denn schnell an der Tankstelle umgesetzt wird. Die Indikatoren waren bereits tief im überkauften Bereich und deuteten so an, dass ein Ausbruch nach oben schwer werden dürfte. Nun hat Öl dynamisch eine Abwärtsbewegung vollzogen und ist damit in der Widerstandszone gescheitert. Für die kommende Woche wird es interessant zu beobachten, ob das jüngste Tief vom Jahresstart unterschritten wird oder ob sich eine Stabilisierung einstellt.

Quelle Charts: ProRealTime.com

