Öl – Niveau von vor dem Krieg wieder erreicht

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Wenn man sich die Benzinpreise in Europa anschaut (in Spanien habe ich zuletzt 1,52 € pro Liter Super 95 bezahlt) dann besteht schon eine Möglichkeit, die aktuell fallenden Ölpreise auch an den Verbraucher weiterzugeben. Warum dies in Deutschland so schwierig ist, muss jeder für sich selbst beantworten.



Der Trend des Öl-Preises ist deutlich sichtbar abwärts gerichtet. Sollte sich der Trend so fortsetzen, ist trotz jüngsten erneuten Trendbruchs, das mittelfristige Ziel nach unten das alte Top vom vergangenen Jahr im Bereich von unter 85 USD. Dann sollten auch die Ölkonzerne mit den deutschen Verbrauchern ein Einsehen haben und die Preise senken. Es sei denn, man möchte diesen bewusst Schaden zufügen, was an dieser Stelle nicht unterstellt werden soll.

