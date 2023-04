Öl – Förderkürzung sorgt für Kurssprung

Tanken und Heizöl könnte in den nächsten Tagen wieder teurer werden. Der Grund: Die Notierungen für ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) Oil beziehungsweise ein Barrel Brent Crude Oil sprangen jeweils über die Marke von 80 US-Dollar. Russland, Saudi Arabien und die anderen Mitgliedsstaaten des OPEC+-Bündnisses haben überraschend eine Drosselung der Ölförderung ab Mai beschlossen. Demnach werden ab kommendem Monat rund 1,15 Millionen Barrel Öl weniger auf dem Markt sein. 2016 erweiterte sich das OPEC-Kartell um 10 Staaten – unter anderem Russland. Aktuell kommt rund 40 Prozent des täglich gelieferten Öls aus den Pipelines der OPEC+-Staaten. Somit ist der Einfluss auf den Markt und damit auf die Öl-Notierungen groß.

Die Kürzungen fallen in eine Zeit, in der sich die weltweite Nachfrage erholt. Ob dies dennoch der Beginn einer nachhaltigen Gegenbewegung ist, wird sich noch zeigen. In vielen Wirtschaftsregionen deuten zwar Frühindikatoren auf eine konjunkturelle Erholung hin. Eine Rezession ist jedoch vielerorts noch nicht vom Tisch.

Widerstandsmarken: 86,35/88,90/100 USD

Unterstützungsmarken: 71,20/74,80/79,80/83,30 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bildet seit Sommer 2022 einen Abwärtstrend. Bei 71,20 USD hat der Öl-Future zunächst einen Boden gebildet und schob sich vergangene Woche an die 80-US-Dollarmarke heran. Gestern gelang der Sprung über die Marke und der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend. Für eine Bestätigung eines nachhaltigen Trendwechsels muss der Ölpreis allerdings noch die Hürden bei 86,35/88,80 USD überwinden. Dann eröffnet sich mittelfristig Potenzial bis 100 USD. Bis dahin muss mit einer Schließung des gerissenen Gaps und damit einem Rücksetzer an die 80 USD-Marke gerechnet werden.

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil HC594K 15,04 64,819191 64,819191 5,2 Open End Brent Crude Oil HC5LMH 8,21 72,279693 72,279693 10,1 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 09:50 Uhr

Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil HB8ZNM 12,07 94,322234 94,322234 5,2 Open End Brent Crude Oil HC1WVW 5,45 87,013412 87,013412 9,8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 09:50 Uhr

Ein hoher Ölpreis beflügelt oftmals auch die Aktien der Ölmultis. Dies spiegelte sich im Zahlenwerk der Ölkonzern im zurückliegenden Jahr wider. Der Preisanstieg für das schwarze Gold sorgte gestern dafür, dass der EuroSTOXX® Oil & Gas wieder Kurs auf das Allzeithoch nimmt.



Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag EuroSTOXX® Oil & Gas Indexzertifikat HR0KN1* 34,51 0,25% p.a. Open End

