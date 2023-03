Öl - Dreieck nach unten verlassen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nahezu wie im Schulbuch mutet der Ausbruch aus dem gleichseitigen Dreieck an. Es war zu erwarten, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, nur die Richtung war noch offen. Der Widerstandsbereich deutete darauf hin, dass ein Ausbruch nach oben schwer werden würde. So kam Öl nun deutlich unter Druck, was sich dieses Mal leider nicht an den Tankstellen widergespiegelt hat. Die Indikatoren sind nun im überverkauften Bereich angekommen und könnten zum Wochenauftakt für eine Entlastungs-Rallye sprechen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

