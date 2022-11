Öl – Der Abwärtstrend verfestigt sich

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nach dem missglückten Ausbruch nach oben, kam der Öl-Preis wieder deutlich unter Druck. Zuletzt wurde sogar die latente Unterstützung unterschritten. Diese hatte ohnehin nur wenig Tragkraft, da es sich um das Top von vor einem Jahr gehandelt hat und vor einigen Wochen nur wenig Halt bot. Nun wurde dieser Bereich erneut unterschritten, was ein deutliches Signal darstellt. Die Indikatoren sind gerade in den überverkauften Bereich eingetreten. Dies lässt die Möglichkeit zu weiteren Kursrückgängen offen. An den Tankstellen kommt dieser Preisrückgang ebenfalls so langsam an.

