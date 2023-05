Öl - Abwärtstrend inzwischen übergeordnet

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Leider muss ich es an dieser Stelle immer wieder betonen. Wenn die Ölpreise steigen, sind die Tankstellenbetreiber sehr schnell dabei, die Preise anzuheben. Bei einem Kurseinbruch, wie dieser zum Ende der vergangenen Woche zu beobachten war, hat sich nur extrem wenig an den Zapfsäulen getan. Die Technische Analyse hält für die aktuelle Lage wieder einmal etwas Besonderes bereit. Zuletzt wurde eine Intraday-Stimmungswende generiert, die einen Hammer darstellte. Dieser Hammer wurde am Freitag mit der Anstiegsbewegung bestätigt. Somit sollte der Wochenauftakt von steigenden Notierungen geprägt sein.

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.