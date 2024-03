Occidental-Petroleum im Höhenrausch: Was jetzt noch drinsteckt

Montag, 25. März 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Energieträger. Heute gilt mein Blick dem Aktienwert Occidental Petroleum Corp. (WKN: 851921). Eine Aktie von Occidental Petroleum notierte am Montag, 25. März 2024 zu Börsenschluss am Handelsplatz New York bei 64,55 USD (+1,2%).

Die Company Die Occidental Petroleum Corporation ist ein international tätiges US-amerikanisches Unternehmen, das auf dem Gebiet der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas tätig ist.

Zum Hintergrund Der Rohölpreis konnte zuletzt wieder performen. Das kommt auch den Öl-Companies zugute. Die Occidental-Petroleum-Aktie befindet sich übrigens auch im Portefeuille von Starinvestor Warren Buffett (Berkshire Hathaway).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Occidental-Petroleum-Aktie auf Wochenbasis. Die vergangenen drei Handelswochen zeigten sich extrem stark – erkennbar an den relativ großen, weißen Kerzen, die von einer steigenden Wochenperformance zeugen. Die 200-Tagelinie dreht wieder aufwärts und spricht von einem beginnenden Aufwärtstrend im mittelfristigen Zeitfenster. Der MACD-Trendfolgeindikator hatte bereits im Februar ein Kaufsignal generiert.

Die Prognose Das Trendverhalten der Occidental-Petroleum-Aktie ist grundsätzlich als positiv einzustufen. Allerdings hat sich nach den jüngsten Höhenflügen bereits eine überkaufte Marktsituation eingestellt; erkennbar am Slow-Stochastik-Indikator (rot schraffiert). Eine Konsolidierung auf jetzigem Niveau würde nicht überraschen. Andererseits aber zeigen sich die Papiere entlang der 62er-Preislinie als relativ solide unterstützt. Den nächsten größeren Widerstand machen wir im Bereich um 68 EUR aus.

Ein Rückblick Die Occidental-Petroleum-Aktie befindet sich bereits seit vergangenem 22. Februar – in gehebelter Form als Long-Derivat – in meinem Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader©. Nach nur einem Monat liegt diese Position mit 30 Prozent im Gewinn.

Die Strategie Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen rund 82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

