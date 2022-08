Occidental Petroleum - Die Aktie des Öl- und Gasproduzenten haussiert!

Breakout-Pullback Trading-Strategie

Symbol: OXY ISIN: US6745991058

Rückblick: Occidental Petroleum ist in der Förderung von Rohöl und Erdgas schwerpunktmäßig in den USA, aber auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen tätig. Wenn die Ölpreise auf einem hohen Niveau bleiben, oder weiter anziehen, profitiert Occidental überproportional davon. Die Aktie konnte heuer im Zuge der steigenden Ölpreise bereits stark zulegen. In den Sommermonaten sahen wir dann eine Seitwärtsbewegung. Letzten Freitag schafften die Bullen dann den Breakout mit einer Powerkerze.

Meinung: Das Unternehmen steht gerade wieder medial im Fokus. Die Occidential-Aktie profitierte von der Meldung, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffet die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erhalten hat, ihren Anteil an dem Konzern auf 50 Prozent aufzustocken. Der Pullback nach dem Breakout könnte nun eine interessante Einstiegsgelegenheit in die Occidental-Aktie sein.

Chart vom 22.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 69.03 USD

Setup: Auf dem aktuellen Niveau könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Der Stopp ließe sich nach dem Entry unter der Initial-Kerze von letztem Freitag platzieren.

Meine Meinung zu Occidental Petroleum ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in OXY

