Nvidia strotzt vor Kraft

Der Deutsche Aktienindex ist nach einem potenziellen Zwischensprint zur 18.000er Marke jetzt zunächst an einer Verpflegungsstelle angekommen, um neue Kraft für eine Fortsetzung des Laufs zu tanken. Wie lang oder kurz die Pause wird oder doch ein Rennabbruch droht, darüber könnte schon das Wochenende entscheiden. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Denn morgen steht der sogenannte Hexensabbat an, an dem Optionen und Futures verfallen, und der schon das eine oder andere Mal über die Richtung der Börse ab dem kommenden Montag entschieden hat. Auch deshalb und vor der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise heute Nachmittag dürfte der Vormittag in Frankfurt relativ ruhig und unspektakulär verlaufen.

Spektakulär ist derzeit alles, wenn es um die Aktie von Nvidia geht. Der KI-Hype scheint auf einem absoluten Hoch angekommen. Seit Jahresbeginn, also gerade einmal in zweieinhalb Monaten, ist das Papier um 85 Prozent gestiegen. Nvidia allein ist jetzt mehr wert als die 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen zusammen. Der Chiphersteller kommt auf eine Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar, der DAX nur auf 1,8 Billionen.

Nicht nur, dass der amerikanische Kapitalmarkt den deutschen damit einmal mehr eindrucksvoll in den Schatten stellt, ist diese Entwicklung für Anleger auch höchstgefährlich, sollte der Hype irgendwann abrupt enden. Dann könnte eine einzige Aktie über das Wohl und Wehe zahlreicher Indizes rund um den Globus entscheiden.