Nvidia liefert erneut

Die Aktien aus dem Halbleitersegment können an diesem Donnerstag deutlich zulegen. Grund dafür sind die erneut phänomenal guten Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia.

Zwar lassen sich von den Nvidia-Zahlen nur bedingt Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung der anderen Branchenplayer ziehen, die Stimmung in dem Sektor ist heute insgesamt dennoch sehr gut. Das gilt auch für den Gesamtmarkt. „Nvidia löst die Fesseln“ heißt es heute Morgen in einem Bericht von Dow Jones Newswires. Und tatsächlich kann der DAX auf neue Rekordhochs bei fast 17.400 Punkten springen, obwohl hier außer Infineon kein einziger Chipwert eine Rolle spielt.

Nvidia lag mit seinen gestern Abend nach Börsenschluss in den USA veröffentlichten Quartalszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich über den im Vorfeld bereits sehr hohen Erwartungen des Marktes. Und auch beim Ausblick konnte der Chipdesigner positiv überraschen, da die Nachfrage nach den Nvidia-Chips das verfügbare Angebot „bei Weitem übersteigt“, wie CFO Colette Kress in der Telefonkonferenz bemerkte.

Die Sorgen einiger Marktteilnehmer, die vor den Zahlen für eine Korrektur beim Aktienkurs gesorgt hatten, waren diesmal also unbegründet. Im europäischen Handel kann der Kurs heute Vormittag zweistellig zulegen. Das freut die zahlreichen wikifolio Trader, die bei Nvidia investiert sind. Obwohl es auch hier zuletzt mehrheitlich Gewinnmitnahmen gegeben hat, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Nvidia darlegt. Bei sehr hoher Aktivität waren fast 60 % der Trades Verkäufe:

Geduld und Überzeugung führen zum Erfolg

Kein einziges Stück aus der Hand gegeben hat Top-Trader Ramon Bauerfeind (BaRaInvest), seitdem er die Nvidia-Aktie im Februar 2022 in sein wikifolio Zukunftsinvestment aufgenommen hat. Dieses Durchhaltevermögen beschert ihm heute einen Buchgewinn von 221 %, wodurch der Titel mit gut 13 % Depotanteil die Top-Holding des Portfolios ist.

Das wikifolio hat kürzlich ein neues Allzeithoch markiert und rückt vor allem dank Nvidia heute wieder ganz nah an dieses Rekordniveau heran. In Summe gelang dem Trader in knapp vier Jahren ein Wertzuwachs von 142 %, was einer annualisierten Rendite von beinahe 26 % entspricht.

„Dank des anhaltenden Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat Nvidia zum sechsten Mal in Folge einen Quartalsumsatz über Markterwartungen vorgelegt“, kommentierte Bauerfeind noch gestern Abend die Zahlen des Konzerns und postete dazu noch mehrere Berichte. Vor dem Hintergrund des enormen Wachstums war es absolut richtig, im Rahmen seiner Strategie („Firmen, die meiner Meinung nach eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen“) frühzeitig bei Nvidia einzusteigen.

Ein Depot voller Chip-Werte

Zainab Hameed-Langer (Zeynep) dürfte heute sehr glücklich sein, wenn sie auf die Entwicklung an den Aktienmärkten blickt. Sie setzt in ihrem schon im Herbst 2018 eröffneten wikifolio Halbleiter Sektor nämlich gezielt auf Aktien von Firmen aus der Halbleiterindustrie, um unter anderem von den „zukünftigen Megatrends wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz“ profitieren zu können. Das klappt nicht nur heute sehr gut, wie die Performance von 239 % oder gut 24 % im Jahresdurchschnitt belegt. Auch hier sind die vor kurzem erreichten Rekordlevel gerade wieder in Reichweite gerückt. Nvidia liegt in dem 30 Werte umfassenden Portfolio auf Rang eins und weist einen Buchgewinn von 260 % aus. Vor den Zahlen hat die Traderin den Bestand sogar noch mal leicht aufgestockt, was sich ausgezahlt hat.

