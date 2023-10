Nvidia: heute Bounce mit dem Gesamtmarkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Gemischte Nachrichtenlage für die Nvida-Aktie (NVDA)Beschränkungen beim Handel mit China, aber Partnerschaft mit Focconn beim Autonomen Fahren!Rückblick

Die Nvidia-Aktie verzeichnet im vergangenen Halbjahr ein Plus von 63 Prozent. In den letzten Tagen sahen wir einen Rücksetzer unter den 50er-EMA. Am gestrigen Dienstag gab es eine Hammerkerze, deren Schlusskurs allerdings unter der blauen Linie lag. Auch die Tatsache, dass es nachbörslich noch weiter runterging ist keineswegs positiv zu werten.

Nvidia-Aktie: Chart vom 17.10.2023, Kürzel: NVDA, ISIN: US67066G1040, Kurs: 439.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Ursache der jüngsten Kursrückgänge sind neue Exportbeschränkungen für Chips nach China, die das US-Handelsministerium angekündigt hat. Diese gelten auch für modifizierte Chips, wie die A800- und H800-Modelle. Die US-Regierung will damit verhindern, dass China die Technologie für militärische Zwecke verwendet. Andererseits gibt es auch eine positive Meldung, die besagt, das Nvidia seine Partnerschaft mit dem Elektronikkonzern Foxconn auf das Gebiet des Autonomen Fahrens ausweitet. Da die US-Indizes für den heutigen Mittwoch durchaus interessante Formationen in Long-Richtung aufweisen, könnte die Nvidia-Aktie mit nach oben gezogen werden.

Bei unserem Long Setup setzen wir den Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stop Loss unter dem Tief vomn gestern. Kursziel wäre das allzeithoch vom 24. August. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 21. November auf der Agenda, so dass sie unser Setup nicht weiter stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NVDA

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 18.10.2023

