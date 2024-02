Nvidia: bombige Zahlen bei den Earnings - was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia (NVDA) – ISIN – US67066G1040

Die Nvidia-Aktie hatte im vergangenen Halbjahr bis zum gestrigen Schlusskurs über 45 Prozent zugelegt. Gestern gab es nach Börsenschluss die Zahlen zum 4. Quartal, die das Wertpapier über Nacht auf ein neues Allzeithoch springen ließ.

Nvidia-Aktie: Chart vom 21.02.2024, Kürzel: NVDA Kurs: 674.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Grundsätzlich besitzt die Aktie ein riesiges Potential im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Nichtsdestotrotz – der Abstand zum 50er-EMA ist gewaltig und daher werden Marktteilnehmer über Gewinnmitnahmen nachdenken. Für Long-Einstiege sollte man abwarten bis sich der Nvidia-Kurs stabilisiert hat. Aus derzeitiger Sicht könnte dies auf dem Niveau der Tageskerze vom Montag oder in Höhe des vorherigen Allzeithochs geschehen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollten die Gewinnmitnahmen dazu führen, dass die Aktie unter die unterste gelbe Linie durchgereicht wird, könnte dies auf Grund des Gewichts der Nvidia-Aktie den Tech-Seektor nachhaltig beeinträchtigen, so dass wir die Marktsituation ganz neu beurteilenn müssten.

Meinung

Zum sechsten Mal in Folge knackt Nvidia die Umsatz-Erwartungen Die Erlöse stiegen zum Jahresendeim Schlussquartal 2023 auf 22.1 Milliarden USD und haben sich damit mehr als verdreifacht. Besonders rasant entwickelte sich das Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren, das sich im vorangegangenen Quartal fast vervierfacht hatte und nun sogar um das Fünffache wuchs. Für das aktuelle Vierteljahr prognostiziert Nvidia einen Konzernumsatz von 24 Milliarden USD, was einer Steigerung von etwa 2 Prozent entspricht. Lediglich in China kommt der Konzern aus Kalifornien nicht voran, weil die USA mit ihren Sanktionen, das Geschäft ausbremsen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1666.56 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 35.426 Mrd. USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NVDA

Veröffentlichungsdatum: 22.02.2024

Quellennachweis: https://www.manager-magazin.de/finanzen/nvidia-aktie-im-minus-vor-quartalszahlen-boersenliebling-im-fokus-a-252a2140-dcdb-45bc-87b9-05d4896bf84c

