Nvidia: Was für ein Jahr!

was für ein glänzendes Jahr neigt sich dem Ende zu? Nvidia ist einer der Werte aus dem “Techaktien Masterclass”, die alle Erwartungen übertroffen haben. Das KI-Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr ein Plus von über 230 % geschafft und befindet sich auch noch für das neue Jahr im Steigflug. Der ist nicht mehr ganz so mächtig wie zuvor, aber dennoch beeindruckend. Wenn es nach Analysten geht, deren Ansichten auf Marketscreener zusammengefasst werden, kann der Ausbruch 2024 noch massiv werden. Es geht um ein durchschnittliches Plus von 33 %! Das ist nicht beeindruckend genug?

NVidia: Der beste Fall sind 122 %!

Dann ist vielleicht die günstigste Schätzung interessant und relevant. Immerhin soll der Kurs dabei um ca. 122 % steigen. Das würde Kurse von ca. 1.000 Euro bedeuten. Mächtig, denn der KI-Boom würde damit zu einem unglaublichen Wert führen.

Schon jetzt ist das Unternehmen an den Märkten ziemlich genau 1,2 Billionen Dollar wert – fast schon unvergleichlich. Denn die Aktie hat damit, wenn der beste Fall eintritt, die Chance auf einen Ausbruch auf einen Wert von über 2,5 Billionen Dollar. Damit würde Nvidia schon fast an Apple heranreichen, das US-Kultunternehmen schlechthin.

Die Kurse sind nicht zufällig so stark gestiegen – und zumindest der Richtung nach war das auch absehbar.

Denn Nvidia hat aktuell für das laufende Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 44! Das ist nur noch die Hälfte dessen, was die Börse vor gut einem halben Jahr gezahlt hat – übrigens bei sehr viel geringeren Gewinnen. Die Aktie hat also über die steigenden Gewinne und ein gleichzeitig sinkendes KGV eine um den Faktor 3 günstigere (!) Bewertung als noch vor einem halben Jahr. Dabei ist das Allzeithoch nur ca. 4 % entfernt.

Das heißt: Analysten mit den vorsichtigen Schätzungen von im Mittel 33 %, die Extremschätzungen von gut 120 % und der Blick auf die sogar günstige Bewertung mit dem nahenden Allzeithoch lassen den Daumen für Nvidia auch im Hinblick auf das neue Jahr weiter steigen!

