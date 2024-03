Nvidia: Und schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat den nächsten Rekord geschafft. Der Titel konnte am Mittwoch einen Aufschlag von gut 2 % nach oben geschafft. Nvidia hat insgesamt wahrscheinlich die Lokomotiv-Funktion für die gesamte KI-Branche an den Börsen übernommen. Nvidia hatte Zahlen gemeldet, die weit über dem lagen, was Analysten vorher erwartet hatten.

22,1 Mrd. Dollar Quartalsumsatz standen Schätzungen von 20,6 Mrd. Dollar gegenüber. Für das erste Quartal 2024 hat Nvidia sogar einen Umsatz von 24 Mrd. Dollar prognostiziert. Die Geschäfte laufen also offensichtlich bestens. Die Börse hat darauf reagiert.

Nvidia mit neuen Rekordkursen

Die US-Amerikaner haben als Reaktion darauf einen Rekord nach dem nächsten erreicht. Am Mittwoch ging es auf gut 810 Euro aufwärts. Damit stellt sich der Marktwert von Nvidia auf 2,12 Mrd. Dollar ein. Bei einem Gewinn von mehr als 56,9 Mrd. Dollar im laufenden Geschäftsjahr wird das KGV bei gut 37,9 liegen.

Das bedeutet, dass die Amerikaner günstiger sind als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. „Günstig“ im klassischen Sinn ist die Aktie damit nicht; da der Umsatz aber weiterhin massiv steigt, sind die Kurse nach wohl landläufiger Meinung nicht davongelaufen.

Auf der anderen Seite gibt es gelegentlich die Frage, ob Nvidia nicht doch massiv überbewertet ist und den ganzen Technologie-Markt nach unten reißen könnte. Analysten schließen sich solchen Bewertungen derzeit nicht an. Noch sehen sich die Experten den Aufwärtstrend gelassen an.

