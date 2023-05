Nvidia: Kein Top in Sicht!

Der Aktienkurs von Nvidia hat die seit Ende November 2021 andauernde Schwächephase beendet und erzielte gemessen vom partiellen Tief bei 108,13 USD am 13. Oktober 2022 ein Plus von rund 252 Prozent. Das erwartete KGV 2022/23 liegt gegenwärtig wieder bei 273, womit die Anleger ein starkes Wachstum des Chipriesen aktuell zum großen Teil vorweggenommen haben.

Der größte Profiteur des Wettrennens um Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit nicht Microsoft oder Google, sondern der Chipkonzern Nvidia. Bei der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen am Mittwoch, dem 23. Mai, gingen Nvidia-Chef Jensen Huang die Superlativen aus. Das Geschäft entwickele sich hervorragend. Dabei erhöht Nvidia seine Produktion erheblich, um der steigenden Nachfrage beizukommen. In Zahlen gegossen erwartet Huang für das laufende Quartal einen Umsatz von rund elf Milliarden Dollar. Das sind gut 50 Prozent mehr, als Analysten bisher erwartet hatten. Die Aktie von Nvidia legte zum Handelsstart am gestrigen Donnerstag um mehr als 24 Prozent zu. Dunkle Wolken entwickeln sich jedoch durch die US-Sanktionen gegen China. Nvidia gerät zunehmend in den Fokus des Konflikts zwischen China und den USA.

Die Nvidia-Aktie hat seit 13. Oktober 2022 gut 252 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer der Nasdaq. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2023 von 237 bewertet und ist damit alles andere als billig. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Nvidia nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 US-Dollar am 13. Oktober 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 227,56 US-Dollar überwunden und weiterer Boden gutgemacht. Seit 23. März 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen, bevor der Kurs gestern quasi durch die Decke ging und ein neues All Time High bei 379,79 US-Dollar markierte. Die Halbleiter von Nvidia sind aktuell zwar das Maß aller Dinge, nach dem aktuellen Kursanstieg von 252 Prozent ist die Luft allerdings sehr dünn geworden.

387,93 // 427,01 US-Dollar

348,91 // 286,34 US-Dollar



Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Nvidia-Aktie bis auf 436,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JS2GTZ) überproportional mit einem Omega von 2,16 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 50 % und dem Ziel bei 436,01 US-Dollar (15,63 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 27.06.2023 eine Rendite von rund 35 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 333,06 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,12 zu 1, wenn bei 333,06 US-Dollar (8,04 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

WKN:

JS2GTZ

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

12,21 – 12,24 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

295,00 US-Dollar

Basiswert:

Nvidia Corporation

akt. Kurs Basiswert:

379,79 US-Dollar

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

15,63 Euro

Omega:

2,16

Kurschance:

+ 35 Prozent

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.