Nvidia - KI-Boom sorgt für Gewinnschub

Am Montag startet bei Nvidia die 3-tägige GTC-Entwicklerkonferenz. Es wird erwartet, dass es Neuigkeiten zur neuen Generation von High-End-KI-Prozessoren und Software-Updates gibt. Nach der wochenlangen Kursrally drehte die Aktie in den zurückliegenden Handelstagen in einen Seitwärtstrend. Die Konferenz könnte möglicherweise neue Impulse setzen.

Als Nvidia 1993 gegründet wurde generierte der damals weltgrößte Chiphersteller Intel vor allem mit dem 486 Prozessor rund neun Milliarden US-Dollar Umsatz. 2023 erzielte Intel einen Umsatz von 54,2 Milliarden US-Dollar. Nvidia hat 2023 den Erlös auf 60,9 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt und damit Intel überholt. Der Nettogewinn hat sich 2023 fast versiebenfacht. Katalysator dieser Entwicklung ist KI. Nvidia ist aktuell der führende Hersteller von KI-Chips und die Nachfrage ist enorm. Dabei hat der KI-Boom erst begonnen und wer KI-Technologie in Form von Rechnern oder Servern erwerben will, kommt an Nvidia oftmls nicht vorbei. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Experten daher mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt und rechnet mit einem überdurchschnittlichen Gewinn- und Umsatzwachstum in den kommenden Jahren.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 74 (Quelle: Refinitv) ist die Aktie aktuell jedoch kein Schnäppchen. Zudem erwächst Konkurrenz. Halbleiterhersteller wie AMD und Intel bieten inzwischen ebenfalls KI-Halbleiter an. Konzerne wie Apple, Microsoft und Tesla sind längst dabei, eigene Chips zu entwickeln, um mittelfristig die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren. Ebenfalls belastend könnten sich die anhaltenden Exportbeschränkungen nach China auswirken. Im aktuellen Aktienkurs ist ein hohes Wachstum eingepreist. Schwache Zahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Nvidia

Widerstandsmarken: 974/1.165/1.283 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 664,60/723,70/782,80/841,80 US-Dollar

Die Aktie von Nvidia pendelte von Ende Mai 2023 bis Anfang Januar 2024 in einer Range zwischen 374 und 504,80 US-Dollar ehe das Papier in den Rally-Modus schaltete und bis auf 974 US-Dollar anstieg. In den vergangenen Handelstagen pendelte sich die Aktie zwischen 841,80 und dem Allzeithoch ein. Der RSI-Indikator hat auf Tagesbasis die überkaufte Zone bereits verlassen und der MACD-Indikator zeigt nachlassendes Aufwärtsmomentum. Auf Wochensicht sind die beiden Indikatoren jedoch weiterhin in der überkauften Zone. Aktuell findet die Aktie zwischen 782,80 und 841,80 US-Dollar eine Unterstützungszone. Sinkt die Aktie unter diese Range droht eine Konsolidierung bis 664,60 US-Dollar. Dort findet das Papier mit der Unterkante des Bollingerbands und der 38,2%-Retracemetlinie eine starke Unterstützung. Allerdings ist der Aufwärtstrend aktuell noch intakt. Bei einem Ausbruch über 974 US-Dollar eröffnet sich weiteres Potenzial bis 1.165 US-Dollar.

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen USD Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Nvidia-Aktie am 02. April 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissionspreis

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Nvidia

USD Express Aktienanleihe Protect

HV4XGT*

101,25%**

02.04.2027

Barriere: 50%***; Zinssatz: 9,8% p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

K.-O.-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nvidia

HD35AE

15,97

711,052312

711,052312

5,08

Open End

Nvidia

HD3CL5

9,44

782,169288

782,169288

8,60

Open End

Nvidia

HD3FM1

5,30

826,895921

826,895921

15,29

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nvidia

HD3FM7

14,85

1045,3401

1045,3401

5,47

Open End

Nvidia

HD37T5

9,84

990,5231

990,5231

8,21

Open End

Nvidia

HD3MNV

5,77

945,102525

945,102525

14,05

Open End



Turbo Bull Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieTurbo Bear Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie von Nvidia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte