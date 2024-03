Nvidia - das Drama nimmt seinen Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia war in letzter Zeit nahezu unantastbar und war am Freitag zunächst auf dem besten Weg, ihren siebten Kursanstieg in Folge zu verzeichnen – bevor das Drama seinen Lauf nahm.

Die Aktie stieg am Freitag um bis zu 5,1 %, bevor sie ihren Kurs änderte und den Handelstag mit einem Minus von 5,6 % beendete. Das letzte Mal, dass die Nvidia-Aktie innerhalb eines Tages um mindestens 5 % zulegte, aber den Handelstag mit einem Minus von mehr als 5 % beendete, war am 9. Juni 2017.

Für Analysten war die Aktie zuletzt klar überkauft. Die Korrektur könnte allerdings einige Tage oder Wochen andauern und auch die Nasdaq belasten. Denn der wichtigste Tech-Index der Welt zog im Fahrwasser der Halbleiter mit nach oben.

In unserem Börsendienst haben wir zuletzt Gewinne kassiert – z.B im Call auf Mercedes mit über 100 Prozent – und vorsichtig Absicherungen eingezogen. Testen SIE unser Angebot über folgenden Link.