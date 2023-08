Nvidia: Chance von 81,23 Prozent p.a.!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktionäre von Nvidia halten den Titel mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 47,64. Damit ist ein Großteil des potenziellen Wachstums bereit vorweggenommen. In der Vergangenheit wurden die Gewinne stark gesteigert. Dabei gilt es zu bedenken, dass in einem begrenzten Marktsegment exponentielle Prozesse nicht ewig laufen können.

Die Nvidia-Aktie gehört zu den Top-Performern des Jahres. Allein seit dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 ist der Kurs um mehr als 317 % in der Spitze auf aktuell 450,15 USD gestiegen (Stand 07. August 2023). Es stellt sich die Frage, ob die Kursrallye übertrieben ist oder dies vielleicht erst der Anfang war. Wenn man sich die schon jetzt extrem hohe Bewertung anschaut, wirkt eine weitere Kursverdoppelung in den nächsten Monaten als sehr unwahrscheinlich. Die Aktie von NVIDIA profitiert vornehmlich vom Hype der Künstlichen Intelligenz (KI). Ist der Boom rund um KI nur eine Blase oder doch ein langfristiger Trend? Eine Kurs-Blase pumpt sich gerade auf, weil seit Monaten nahezu alle Aktien von Firmen, die irgendetwas mit KI zu tun haben oder dies von sich behaupten, kräftig steigen.

Zum Chart

Die Aktie von NVIDIA ist der Topperformer im NASDAQ in den vergangenen Monaten. Dies hat auch seinen Preis. Mittlerweile wird das Papier mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 47,64 bewertet und ist damit alles andere als billig. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Nvidia nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 USD am 13. Oktober 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Ab 23. März 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen, bevor der Kurs aufgrund einer positiven Überraschung bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. Mai 2023 mit einem Gap quasi durch die Decke ging. Am 14. Juli wurde ein neues All Time High bei 480,88 USD markierte. Die Halbleiter von Nvidia sind aktuell zwar das Maß aller Dinge, nach dem aktuellen Kursanstieg ist die Luft allerdings sehr dünn geworden. Eine verstärkt seitwärts gerichtete Kursentwicklung wäre nicht unwahrscheinlich.

Nvidia Corp. (Tageschart in USD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

480,88 // 604,47 USD

Unterstützungen:

373,22 // 321,76 USD



Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von Nvidia (WKN SW1EXF) können risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.11.2023 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 650 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 7. August 2023 um 20.15 Uhr (Briefkurs 8,13 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 81,23 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 321,76 USD fällt oder über den Widerstand bei 604,47 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Nvidia Corp. (Stand: 07.08.2023, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SW1EXF

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

7,93 / 8,13 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

300,00 USD

Basiswert:

Nvidia Corp.

obere KO-Schwelle:

650,00 USD

akt. Kurs Basiswert:

450,15 USD

Laufzeit:

17.11.2023

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 81,23 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.