Nvidia - Beeindruckende Quartalszahlen

Nachdem zu Wochenbeginn ein Aktienhöchststand verzeichnet wurde, setzt Nvidia nun mit beeindruckenden Quartalszahlen neue Maßstäbe. Das zurückliegende Quartal schloss mit Umsatz- und Gewinnzahlen, die sämtliche Prognosen übertrafen, und die Aussichten für das Weihnachtsquartal sind ebenso vielversprechend. Dabei spielt China praktisch keine entscheidende Rolle.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im dritten Quartal des Nvidia-Fiskaljahres 2022 von 5,93 Milliarden US-Dollar auf beeindruckende 18,21 Milliarden US-Dollar (plus 206 Prozent). Der Nettogewinn verzeichnete einen Anstieg von 680 Millionen US-Dollar auf erstaunliche 9,24 Milliarden US-Dollar (plus 1.259 Prozent).

Die Profi-Sparte, insbesondere Hopper und Grace, trägt maßgeblich zum aktuellen Erfolg von Nvidia bei. Allein in den 90 Tagen der Berichtsperiode erzielte das Unternehmen in diesem Bereich einen Umsatz von über 14,5 Milliarden US-Dollar. Viele der neuen Produkte wurden erst seit wenigen Monaten in großen Stückzahlen ausgeliefert, was möglicherweise das Quartal noch zusätzlich beeinflusste. Neue Produkte wie der Nvidia H200 werden bis Mitte des nächsten Jahres vorbereitet und könnten bei anhaltendem AI-Boom und erfolgreicher Lieferung von Nvidia weiterhin für beträchtlichen Umsatz sorgen.

Trotz des anhaltenden Erfolgs sieht sich Nvidia weiterhin durch begrenzte Kapazitäten ausgebremst. Das Unternehmen könnte potenziell mehr verdienen, insbesondere wenn es mehr Packaging-Kapazitäten gäbe. Die Entwicklung hierzu liegt in den Händen von TSMC, und erste Ergebnisse werden voraussichtlich erst bis Ende des kommenden Jahres vorliegen.

Ein deutlicher Rückgang von 25 Prozent des Umsatzes aus China wird aufgrund der GPU-Sanktionen der USA zwar erwartet, aber da die weltweite Nachfrage hoch ist und andere Kunden die "China-Ware" problemlos übernehmen, hat dies kurzfristig keine Auswirkungen auf das Gesamtgeschäft. Langfristig wird dies jedoch evaluiert, so Nvidias CFO.

Die GeForce-Sparte, die zwischenzeitlich aufgrund des starken Profi-Geschäfts von einigen als "am Ende" bezeichnet wurde, zeigt sich ebenfalls wieder in alter Stärke. Mit einem Umsatz von über 2,85 Milliarden US-Dollar ist nur noch die Ära der extrem starken Corona-Mining-Quartale höher ausgefallen. Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz um über 80 Prozent. In anderen Bereichen gibt es hingegen wenig Veränderung.

Ausblickend in die Zukunft erwartet Nvidia für das vierte Quartal einen Umsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar, und die Gewinne dürften weiter sprudeln.

Steht die Aktie auch so gut da?

Auch wenn viele behaupten, die Aktie von Nvidia sei schon zu teuer, sehen wir noch deutliches Potential nach oben. Wir haben das letzte markante Hoch rechtzeitig antizipiert und das höchstwahrscheinliche Ende der Korrektur frühzeitig an unsere Mitglieder kommuniziert. Auf dem folgenden Chart sehen wir, dass sich Nvidia perfekt an unsere Prognose gehalten hat.

Wir konnten auch klar erkennen, dass der erste Ausbruchsversuch aus unserer ersten violetten Box scheitert, da die Struktur nicht vollständig auf uns gewirkt hat. Deshalb sind wir von einem tieferen Tief ausgegangen und haben eine weitere violette Box im Chart platziert und genau dort erfolgte bei 392,30$ die Trendwende nach oben. Wir haben am 03.11.2023 Aktien von Nvidia gekauft und unsere Mitglieder in Echtzeit darüber informiert.

In Kürze erwarten wir ein markanteres Zwischenhoch und eine sich daran anschließende Zwischenkorrektur, deren Boden wir für weitere Käufe nutzen wollen. Denn langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse.

Nvidia befindet sich in einer großen wie zusammenhängenden fünfteiligen Aufwärtsstruktur. Die letzte Korrektur war die Korrekturwelle IV, jetzt folgt die Welle V von [III] nach oben zu unserer roten Box bei 668,72$ bis 801,07$. Vom aktuellen Niveau eine immer noch lohnende Aktie.

