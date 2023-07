Nvidia: Ausbruch aus der Flaggenformation nach positiver Analystenstudie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: NVDA

Rückblick: Nvidia ist eine Supermacht im Halbleiterbereich. Die etablierte Marke für Grafikprozessoren ist dabei nicht nur in der Gaming-Welt zu Hause. Nvidia ist auch beim Thema der künstlichen Intelligenz ganz vorne mit dabei. Im heurigen Jahr konnte die Aktie bereits stark zulegen. Ende Mai machte das Nvidia-Papier dann auch noch einen Freudensprung und die Kurse bewegten sich in Folge bis 439.90 USD nach oben. In den letzten Tagen hat sich oberhalb des EMA-20 eine bullische Flaggenformation ausgebildet.

Meinung: Nvidia hat mehrere Wachstumsfelder. Das Unternehmen wächst durch Künstliche Intelligenz, High-Performance-Gaming und nicht zuletzt sein Engagement im Automobilbereich. Nach dem jüngsten Rücksetzer zum EMA-20 konnte die Aktie am Freitag aus der bullischen Flaggenformation nach oben ausbrechen. Eine positive Analystenstudie der Investmentbank Daiwa Capital Markets sollte für weiteren Rückenwind sorgen. Die Analysten haben das Nvidia-Papier von Neutral auf Outperform hochgestuft und das Kursziel von 408 auf 475 USD angehoben. Bei weiter steigenden Kursen könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 30.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 423.14 USD

Setup: Bei Kursen über 428 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NVDA

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

