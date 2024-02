Nvidia: Alles möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leserinnen und Leser,

Nvidia hat sich in den vergangenen vier Tagen weiter aufwärts geschoben: Auch am Dienstag. Neue Rekordkurse sind in Sicht. Die Aktie schickt sich an, die Marke von 800 Euro anzugreifen. Oder wie Analysten sagen: 1.000 Dollar seien auch drin! Das alles ist kein Zufall, denn Nvidia hat ohnehin viel wirtschaftlichen Rückenwind. Das setzt sich fort, denn am vergangenen Mittwoch hat das Unternehmen Rekordzahlen geschrieben – die unfassbar sind.

Sehen Sie selbst: Am 21.2. ging es um die Quartalszahlen zum 4. Quartal 2023. Das ist in den vergangenen Monaten mehrfach beeindruckend gewesen: Immer wieder hat Nvidia mit den eigenen Zahlen die Börsen nicht nur beeindruckt, sondern geradezu überrollt. Das war am Mittwoch auch so: 22,1 Mrd. Dollar Umsatz verkündete die Nvidia – und kündigte gleich noch einen neuen Umsatzrekord für das 1. Quartal 2024 an: 24 Mrd. Dollar sollen es werden.

Immer wieder sind Analysten überrascht und fast schon erschüttert darüber, wie Nvidia den KI-Boom ausnutzt und auch vorantreibt.

Ich erinnere mich an den Sommer 2023: Analysten hatten in den ersten Schätzungen einen Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar erwartet. Die Amerikaner haben alle Erwartungen weit in den Schatten gestellt. Am Ende schaffte das Unternehmen einen Umsatz von sage und schreibe 13,4 Milliarden Euro – fast doppelt so viel.

Was bedeuten die enorm guten Zahlen? Nvidia hat eine Marge von mehr als 60 % auf den Umsätzen. Wenn der Umsatz sich gegenüber den Erwartungen fast verdoppelt, dann explodiert der Gewinn. Und das passierte gleich mehrfach! So auch im 4. Quartal 2023 und so wird es – s.o. die Umsatzschätzung von 24 Mrd. Dollar für das laufende Jahr und dessen 1. Quartal – auch in diesen Wochen sein.

Letztlich ist der Titel damit auch ein typischer Vertreter für den “Hyper Growth Energy”, wenn man den richtigen Einstiegszeitpunkt wählt. Am 21. hat es sich mal wieder ausgezahlt – mit den Rekordzahlen. Bei einer Aktie, die um mehr als 230 % in nur einem Jahr gestiegen ist, sehe ich natürlich genau hin.

Es kann weiter und weiter und weiter gehen!

Die Nvidia ist damit ungewöhnlich stark gewesen – aber in einem Markt, der nach KI-Lösungen geradezu lechzt. Gut möglich, dass die Kurssteigerungen sich einfach fortsetzen werden – die Zahlen werden uns den Weg zeigen.

Notieren Sie sich den 19.3. – dann wird es ein Analystentreffen geben. Dies ist der nächste Schritt. Jetzt folgt aber vorher ein weiterer: Es fehlen noch ca. 50 Millionen Dollar zu 2 Billionen-Dollar-Marke eine echte Sensation!

Nvidia lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Es wird – so meinen die ersten Experten – zum wertvollsten Unternehmen der Welt Die KI überrennt uns alle. Deshalb war der 21.2. für Sie so wichtig.

Nach dem 21.2. kommt es zum Showdown: 2 Billionen Dollar in Sicht – Verlieren Sie keine Sekunde! Hier finden Sie heute schon alle Fakten – Ganz aktuell! HEUTE!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...