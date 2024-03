Nvidia-Aktie: Das ist unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia jagt jetzt einen Rekord nach dem nächsten. Der KI-Konzern (der an sich auch ohne KI Clouds etc. anbietet) wird aktuell mit einem neuen Top-Niveau von 870 Euro gehandelt. Zuletzt hat der Titel einen Aufschlag von 3,4 % geschafft. Die Aktie hat nun alle Vorzeichen für einen weiteren Siegeszug nach oben gedreht. Auch wenn der Wert wirtschaftlich am Anschlag scheint, nachdem es seit Jahresanfang um 94 % aufwärts ging: Ein Ende der Aufwärtsfahrt ist auch aus wirtschaftlicher Sicht kaum naheliegend.

Nvidia: Der Rubel rollt

Die jüngste Einschätzung für den US-Titel und dessen aktuelles Quartal liegt bei einem Umsatz in Höhe von mehr als 24 Mrd. Dollar. Dies wären erneut Steigerungen gegenüber dem Vorquartal, das mit 22,1 Mrd. Dollar Umsatz wieder einmal die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen hat.

Nvidia nimmt am KI-Boom teil. Offen ist nicht, ob Nvidia daran verdient. Offen ist allenfalls, wie weit der KI-Boom noch geht. Es gibt indes den Eindruck, dass wir erst am Anfang sind.

