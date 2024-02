Nvidia-Aktie: Wie weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat eine unfassbare Rekordwoche hinter sich. Dem Gewinn von 16,3 % am Donnerstag folgte am Freitag nur noch ein kleinerer Gewinn von 0,4 %. Dennoch: Die Aktie nimmer langsam Kurs in Richtung enormer Rekorde. Die erste Bank hat jetzt das Kursziel von 1.000 Dollar ausgerufen. Nvidia hat am Mittwoch die Zahlen für das 4. Quartal 2023 vorgelegt und die Analysten erneut düpiert.

Statt der erwarteten 20,6 Mrd. Dollar Umsatz wurden es gleich 22,1 Mrd. Dollar.

Nvidia: Es geht so weiter

Vor der neuen Woche ist wichtig zu wissen: Es geht genau so weiter! Nvidia will im ersten Quartal einen Umsatz von 24 Mrd. Dollar schaffen. Der KI-Boom läuft also – und die Gewinnmarge ist mit ca. genau 50 % genau dafür extrem interessant. Bei steigenden Umsätzen werden die Gewinne im operativen Geschäft weiter explodieren!

