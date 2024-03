Nvidia-Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat am Mittwoch deutlich verloren. Der Titel hat mehr als 2 % Rückgang hinnehmen müssen. Das ist zwar erheblich, aber der Kurs ist immer noch auf dem Weg dazu, die nächsten Rekorde zu erstürmen. Der Titel hat damit nun in den vergangenen Wochen im laufenden Monat noch immer weit über 10 % Plus geschafft. Das alles ist nicht verwunderlich.

Nvidia hatte vor kurzem Zahlen präsentiert. Die bezogen sich auf das vergangene Quartal, aber auch auf das nun laufende Quartal. Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen einen Umsatz von 22,1 Mrd. Dollar erzielt und damit die Schätzungen um 1,5 Mrd. Dollar überwunden. Der Konzern hat zudem für das aktuelle Quartal einen Umsatz in Höhe von 24 Mrd. Dollar angekündigt. Dies wäre der höchste Quartalsumsatz aller Zeiten.

Nvidia: Der Konzern ist auf gutem Weg

Der Konzern ist im laufenden KI-Boom offenbar in der Lage, den Umsatz innerhalb eines Jahres mehr als zu verdoppeln. Ein Ende des KI-Booms scheint kaum denkbar oder absehbar. Die Bewertung der Märkte ist aktuell ausgesprochen stark nach oben ausgebrochen. Analog zu den Umsätzen gelang es, ausgehend vom Sommer/Herbst vergangenen Jahres die Notierungen um mehr als 100 % nach oben zu klettern. Demnach gilt zumindest: Der Trend bleibt immens stark.

