Nvidia-Aktie: Was für ein Ding!

Nvidia hat eine Rekordwoche hinter sich – zumindest in Bezug auf die Kurshöhe hat die Aktie da nächste Top geschafft. In einer Woche ging es um gut 14,8 % aufwärts, was dazu führte, dass der Kurs nun bei knapp 760 Euro stehen blieb. Die Notierungen zerren noch immer von den immens guten Zahlen, die Nvidia als Quartalswerte an den Markt brachte. Der Titel profitiert vor allem davon, dass die Aktie aktuell noch immer mit neuen Rekord-Quartalen im KI-Boom unterstützt wird.

22,1 Milliarden Dollar setzte Nvidia im nun berichteten Quartal um. 24 Mrd. Dollar sollen es nun im ersten Quartal des neuen Jahres werden. Dabei bleibt eine Zahl besonders eindrucksvoll.

Hohe Margen helfen Nvidia bei steigenden Umsätzen

Derzeit liegen die Nettomargen vom Umsatz für und bei Nvidia bei 60 %. Das hilft dem Unternehmen, bei den steigenden Umsätzen auch sehr viel mehr Geld zu verdienen. Die Kurse sind aus der Sicht von Analysten zudem weiterhin unterbewertet, wenngleich nur noch um einige Prozentpunkte. Der KI-Boom läuft auch für die neue Woche weiter!

