Nvidia-Aktie: Der Rekord!

Nvidia hat den nächsten Rekord eingenommen. Die Amerikaner haben den Kurs am Donnerstag um mehr als 4 % nach oben geschraubt. Damit erreichten sie einen Kurs in Höhe von über 846 Euro. Die Kurse sind damit in einer Woche schon um 14,8 % geklettert und in den vergangenen vier Wochen um sage und schreibe 30 %. Ein solch großes Unternehmen neigt in der Regel nicht dazu, derart schnell zu steigen. Hier hängt es an den sehr guten Quartalszahlen zum 4. Quartal 2023 und an den sehr guten Aussichten für das laufende Jahr bzw. die ersten drei Monate. Nvidia begeistert die Börsianer so sehr, dass der Kurs seit Jahresanfang schon um über 87 % gestiegen ist.

Wie weit kann es für die Nvidia noch gehen?

Wie weit kann es gehen, fragen Investoren sich sicherlich. Genau lässt sich dies nicht kalkulieren, da jetzt schon KGVs von 40 bis 45 erreicht worden sind – je nach Schätzung der Gewinnzahlen. Noch immer aber profitiert der Kurs davon, dass das Unternehmen eine weitere Umsatzsteigerung von ca. 7-8 % in Aussicht gestellt hat. Die Nettergebnismarge liegt bei gut 60 % – das wäre für die Gewinnsituation von Vorteil.

