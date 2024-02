Nvidia-Aktie: Neuer Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat kurz vor dem Wochenende eine neuen Rekord errungen. Die Aktie schaffte einen Endkurs in Höhe von mehr als 668 Euro – und hat damit sogar die Prognosen von Aktien-Analysten überwunden. Die Aktie ist nun auf dem Weg in Richtung von 700 Euro, wenn es nach Chartanalysten geht. Hürden auf dem Weg nach oben sind derzeit nicht mehr sichtbar. Hintergrund scheint aktuell der KI-Boom zu sein, der auch wieder zu starken Quartalszahlen führen können – am 21. Februar wird Nvidia berichten.

Nvidia: Noch stärker als gedacht

Die Aktie hat aktuell einen massiven Impuls dadurch erhalten, dass die letzten Quartalszahlen jeweils die Schätzungen der Analysten übertroffen haben. Allein in den vergangenen gut fünf Wochen im laufenden Jahr ist es bereits um gut 43 % aufwärts gegangen. Es scheint derzeit keine Hindernisse zu geben.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 11.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...