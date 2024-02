Novo Nordisk und Eli Lilly - was kommt als nächstes?

Pharma-Aktien sind langweilig und nur etwas für Anleger, die eine sichere Geldanlage einer rentablen vorziehen? Die dänische Novo Nordisk und das US-Unternehmen Eli Lilly beweisen das Gegenteil. Nämlich dass man mit den richtigen Pharma-Aktien ordentlich Rendite machen kann. Fast so wie mit den Wachstumstiteln der Tech-Branche.

Die Eli Lilly-Aktie ist in den zurückliegenden 12 Monaten um sagenhafte 139 % gestiegen. Nicht schlecht für eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Novo Nordisk schaffte im gleichen Zeitraum immerhin ein Plus von 69 %. Damit haben beide nicht nur den Technologieindex Nasdaq 100 um Längen geschlagen, der auf Jahressicht gerade einmal 45 % zulegte, sondern auch die Tech-Giganten Microsoft oder Amazon abgehängt. Auch seit Jahresanfang gehören sie zu den Bestperformern am Aktienmarkt.

Hype um Fett-Weg-Spritzen

Wie das? Novo Nordisk hat mit seinem Medikament Wegovy einen regelrechten Hype ausgelöst. Zuerst war die Abnehmspritze in den USA erhältlich. Im Jahr 2021 wurde sie von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen – und ging viral durch die Sozialen Medien. Mittlerweile gibt es sie auf Rezept auch in Deutschland, Norwegen, Dänemark und Großbritannien. Wegovy soll den Appetit zügeln und das Sättigungsgefühl nach dem Essen steigern. Es muss wöchentlich mit Fertig-Injektionsstiften gespritzt werden.

Der US-Konkurrent Eli Lilly zog mit dem Abnehm-Medikament Zepbound nach. Seit Ende 2023 ist es in den USA zugelassen.

Wachstums- statt Value-Werte

Die Nachfrage ist groß. Scheinbar kommt Novo Nordisk mit der Produktion kaum hinterher. Die Dänen konnten ihren Umsatz 2023 um 31 Prozent auf 232,3 Milliarden Kronen steigern – Haupttreiber des Wachstums war Wegovy. So schnell dürfte sich daran wohl nichts ändern. Experten schätzen, dass der Markt für Abnehm-Medikamente 100 bis 140 Milliarden Dollar schwer ist. Der Umsatz von Eli Lilly bzw. Novo Nordisk könnte in den nächsten drei Jahren laut LSEG-Daten entsprechend weiter stark wachsen – um bis zu 60 bis 80 %. Bewertet sind die beiden Pharmagiganten daher auch wie Wachstums- und nicht Value-Werte: Sie handeln bei einem geschätzten KGV 2024 von 36,90 (Novo) und 59,52 (Eli Lilly). Damit sind sie deutlich teurer als andere Pharmaaktien und ähnlich bewertet wie Tesla oder Nvidia.

Arne Briest (ArBriest) führt das wikifolio Healthcare Demography. Novo Nordisk und Eli Lilly kommen auf fast die Hälfte des Depotwerts. Briest ist überzeugt: „Die aktuelle Berichterstattung über Wegovy von Novo Nordisk oder Zepbound von Eli Lilly zeigt, dass diese sogenannten GLP-1-Präparate bei den Verbrauchern äußerst beliebt sind. Andere Pharmaunternehmen reagieren bereits auf diesen Erfolg – so schloss zum Beispiel Astrazenaca einen Lizenzdeal ab und Roche kündigte die Übernahme von Carmot Therapeutics an. Der Prozess von der ursprünglichen Entdeckung eines Wirkstoffs über die präklinische und klinische Entwicklung bis zur endgültigen Zulassung ist jedoch steinig und mit Rückschlägen verbunden, wie Pfizer kürzlich bei seinem GLP-1-Hoffnungsträger schmerzlich feststellen musste.“

Briest glaubt an das Potenzial der GLP-1-Medikamente: „Es besteht die Hoffnung, dass bei einer Vielzahl weiterer Krankheiten Erfolge erzielt werden können, etwa bei Herzkankheiten und sogar bei Alzheimer. Doch allein das Potenzial im Bereich Fettleibigkeit (Adipositas) ist enorm. Laut World Obesity Federation könnte die Zahl der Menschen, die an Übergewicht oder Adipositas leiden, von weltweit 2,6 Milliarden im Jahr 2020 bis 2035 um 54 %auf mehr als vier Milliarden ansteigen.“

Starke Aussichten für die Aktien

Die große Stärke von Novo Nordisk und Eli Lilly ist laut Briest, dass sie das frühe und späte Erkrankungsbild der Patienten abbilden und somit der Patient über eine lange Zeit dem Unternehmen verbunden bleibt: „Die Patienten-Reise beginnt in der Regel mit der Adipositas, Stoffwechselstörungen und führt zur Schädigung von Organen, was zur Diabetes und Lebererkrankungen führt. Auch in diesem Bereich sind beide Unternehmen präsent.“ Briest summiert: „Die Zunahme der Patientenanzahl im zweistelligen Bereich und der Marktanteil von Novo Nordisk und Eli Lilly legen nahe, dass sich beide Unternehmen und Ihre Aktienkurse weiter gut entwickeln werden. Des Weiteren wird es begleitend zu Übernahmen von kleineren Playern am Adipositas-Markt kommen. Dies gilt auch für Unternehmen, die diesem zuliefern. Ein aktuelles Beispiel ist die Übernahme von Catalent durch Novo Nordisk.“

wikifolio Trader bleiben dabei oder steigen ein

Das Trading-Sentiment auf wikifolio.com ist für beide Aktien positiv. Der Kaufüberhang auf Monatssicht beträgt rund 60 %. Bei Novo Nordisk ist zum Beispiel auch Thorsten Feige (TFimNetz) in seinem wikifolio MarktfuehrerVolatil von TFimNetz dabei. Vor wenigen Tagen kommentierte er: „Das inzwischen wertvollste europäische Unternehmen erreicht als Weltmarktführer im Diabetes- und Abnehmbereich einen Höchststand nach dem anderen. Für dieses Jahr erwartet der Konzern ein weiteres Umsatzwachstum von ca. 20 % und Gewinnwachstum von ca. 25 %. Das ist bei einer Eigenkapitalrendite von 77 % und einer Nettogewinnmarge von 33 % natürlich fulminant.“ Trotzdem hat Feige Gewinne mitgenommen: „Die Position soll nicht zu groß werden. Deshalb habe ich heute etwas reduziert und dabei einen Gewinn von +17 % realisiert.“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.