Novo Nordisk und Eli Lilly - Profiteure eines neuen Hypes

Selten zuvor gab es einen ähnlichen Hype um ein Medikament wie bei Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk. Allenfalls die blaue Pille von Pfizer. Ozempic wird Patienten mit Typ 2-Diabetes verschrieben und Wegovy für die Indikation von Adipositas. Das Besondere an den beiden Medikamenten ist der Wirkstoff Semaglutid. Es ahmt das Hormon GLP-1 nach. Dieses Hormon wirkt im Gehirn und erzeugt ein Sättigungsgefühl. Allein im vierten Quartal 2022 wurden in den USA 9 Millionen Rezepte für Ozempic und andere vergleichbare Medikamente verschrieben. Ein Anstieg um 300 Prozent gegenüber Anfang 2020. Tesla-Chef Elon Musk und Stars wie Kim Kardashian schwören auf „Abnehmspritzen“ wie diese. Rund 300 Euro lassen es sich viele Abnehmwillige pro Monat kosten, um sich einmal pro Woche die „Abnehmspritze“ ins Unterhautfettgewebe zu spritzen und Pfunde zu verlieren. Das Diabetes-Medikament Mounjaro von Eli Lilly profitiert von dieser steigenden Nachfrage. Die Amerikaner setzt mittelfristig jedoch auf den Wirkstoff Retatrutid. Einer Studie zufolge ist sie eine Weiterentwicklung der Wirkstoffe Ozempic und Mounjaro. Damit könnten die Amerikaner den Dänen nach Einschätzung einiger Experten sogar den Rang ablaufen.

Nach Angaben der WHO könnte 2035 bereits mehr die Hälfe der Weltbevölkerung zu dick sein. Experten von Barclays erwarten, dass der Markt mit sogenannten GLP-1-Produkten bis 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar steigen könnte. Darüberhinaus forschen Eli Lilly, Novo Nordisk auch fieberhaft an der leichter einnehmbaren Abnehmpille. Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly haben im laufenden Jahr bereits deutlich zugelegt. Dennoch stuft nach Angaben von Refinitiv ein Großteil der Analysten die beiden Aktien mittelfristig weiterhin als haltens- oder kaufenswert ein. In der aktuellen Bewertung steckt jedoch eine gewisse Fantasie. Schlechte Nachrichten zu Medikamentenstudien oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktien der beiden Konzerne unter Druck setzen.

Chart: Eli Lilly

Widerstandsmarken: 601,10/650/665,10/704,60 USD

Unterstützungsmarken: 497,65/517,40/537,20 USD

Die Aktie von Eli Lilly bildet seit März diesen Jahres einen steilen Aufwärtstrend. Im September konsolidierte das Papier kurzfristig bis zur 50%-Retracementlinie. Zum Monatswechsel nahm die Aktie den Aufwärtstrend allerdings wieder auf Aktuell schielt Eli Lilly über das Sepbemberhoch von 601,10 USD. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich weiteren Aufwärtspotenzial bis 665,10 USD. Bei 650 USD stößt die Aktie an die Oberkante des Aufwärtstrendkanals und bei 665,10 USD an die 138,2%-Retracementlinie. In diesem Bereich könnte es also zu Rücksetzern kommen. Eine starke Unterstützung findet die Aktie bei 537,20 USD (Unterkante des Aufwärstrends, 61,8%-Retracementlinie).

Betrachtungszeitraum: 17.08.2022 – 12.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 10.10.2018 – 09.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Call- und Put-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis

Omega

Finaler Bewertungstag

Eli Lilly

HC7N79

5,76

600,00 USD

6,0

13.03.2024

Eli Lilly

HC8N6A

2,24

700,00 USD

8,3

13.03.2024

Novo Nordisk

HC7P37

2,39

650,00 DKK

5,3

13.03.2024

Novo Nordiks

HC7G2W

2,14

700,00 DKK

5,1

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis

Hebel

Finaler Bewertungstag

Eli Lilly

HC8N6B

1,35

500,00 USD

-7,1

13.03.2024

Eli Lilly

HC96HB

6,47

600,00 USD

-3,2

18.12.2024

Novo Nordisk

HC90MQ

2,61

750,00 DKK

-3,7

19.06.2024

Novo Nordisk

HC7G2Y

0,40

500,00 DKK

5,3

19.06.2024



