Novavax meldet Quartalsergebnisse und Fortschritte bei der Umstrukturierung

Novavax (NVAX.US) meldete für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Umsatz, der hauptsächlich auf Zuschüsse der US-Regierung für klinische Studien zurückzuführen ist. Trotz eines Umsatzrückgangs im Jahresvergleich von 734,58 Mio. USD auf 187 Mio. USD konzentriert sich das Unternehmen auf die Optimierung dieser Zuschussmöglichkeiten. Um dem kleiner als erwartet ausgefallenen COVID-19-Impfstoffmarkt zu begegnen, hat Novavax seine Verbindlichkeiten reduziert und bereitet sich darauf vor, die Kosten bis 2024 um weitere 300 Millionen US-Dollar zu senken.

Das Management erwartet, dass der US-Markt für COVID-19-Impfstoffe in der Saison 2023-2024 30 bis 50 Millionen Dosen nachfragen wird. Sie betonten auch, dass mehr als 15 Millionen Menschen in den USA aktuelle COVID-19-Impfungen erhalten haben, was hinter den Impfungen des vorherigen Jahres zurückbleibt.

Novavax hat den breiten Zugang zu seinem COVID-19-Impfstoff in den US-Apotheken gesichert und die Zulassung für seinen aktualisierten Impfstoff erhalten. Das Unternehmen hat bereits erhebliche Kostensenkungen vorgenommen und die Betriebskosten im Vergleich zum vorherigen Jahr um 47 % gesenkt und ist auf dem besten Weg, seinen globalen Restrukturierungs- und Kostensenkungsplan zu übertreffen. Für die Zukunft konzentriert sich Novavax auf die Einleitung eines Kostensenkungsprogramms, das bis 2024 mehr als 300 Millionen US-Dollar einbringen soll, die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität und die Weiterentwicklung der Impfstofftechnologie.

Charttechnisch betrachtet befindet sich der Kurs von Novavax (NVAX.US) seit Anfang des Jahres in einem Seitwärtskanal und schwankt zwischen 6,20 $ pro Aktie und 10,20 $ pro Aktie. Im Vergleich zu 20221 ist die Aktie um eklatante -98% gefallen. Heute, nach den Ergebnissen, steigt die Aktie vor der Markteröffnung um 1,40%. Quellen: xStation5 von XTB

