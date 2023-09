Notenbankpoker

Hopp oder Topp könnte es auch für den unangefochtenen Star des bisherigen Börsenjahres 2023 heißen. Die Rede ist von Nvidia, ein Unternehmen, das trotz seiner Marktkapitalisierung von inzwischen rund 1.100 Mrd. USD wie kaum ein zweites vom Hype um die künstliche Intelligenz profitieren konnte. Zur Erinnerung: Zum Jahresbeginn brachte Nvidia nur „magere“ 353 Mrd. USD auf die Waage. Angesichts eines Wertzuwachses von in der Spitze rund 250% in nur acht Monaten drängen sich Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des erreichten Kursniveaus geradezu auf. Schon auf die letzten Quartalszahlen reagierte die Börse verschnupft, obwohl diese in nahezu jeder Hinsicht eindrucksvoll waren. Es gibt den Punkt, an dem auch die kontinuierlichen Outperformer zum Opfer überzogener Erwartungen werden können. Zwar schloss der Kurs nach den Zahlen fast unverändert, dennoch war es einer der negativsten Sitzungsverläufe, den die Aktie überhaupt verzeichnete (vgl. Abb., Xetra-Chart).



Dass die Erfolgsgeschichte, zumindest aus Sicht der Aktionäre, Risse bekommen könnte, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine ernste Sorge. So blieb ein „X“-Tweet vom 24.8. weitgehend unbeachtet, indem das Wachstum von 170% in Frage gestellt wurde: „…. are we sure, it’s real. Any concerns on how the sausage was made.“ („... sind wir sicher, dass es echt ist. Irgendwelche Bedenken darüber, wie die Wurst gemacht wurde.“). Die Userin hatte allerdings ein Interesse an fallenden Nvidia-Kursen, hatte sie ihren Mandaten doch empfohlen, in der heißesten Aktie des Planeten „short“ zu gehen. Damit war der Samen des Zweifels gesät und weitere Informationen traten zu Tage, die nicht gerade vertrauensfördernd waren. Vor allem wurde eine Kreditlinie über 2,3 Mrd. USD an den Nvidia-Großabnehmer Coreweave thematisiert, ein weithin unbekanntes Unternehmen, dessen 2,3 Mrd. USD Order für Nvidia-GPUs wesentlich zum Nvidia-Wachstum im US-Markt für Datencenter beigetragen hat. Teile der Kreditlinie wurden von BlackRock zur Verfügung gestellt, die wiederum zweitgrößter Einzelaktionär von Nvidia sind. Als Sicherheit für den Kredit wurden die GPUs akzeptiert, obwohl derartige Technologie aus der Vergangenheit nicht unbedingt für ihre Werthaltigkeit im Zeitablauf bekannt war. Die Beziehungen mögen letztlich nicht zu beanstanden sein, aber außenstehende Aktionäre wünschen sich in der Regel etwas mehr Distanz zwischen Kunden, Hauptaktionären und Kreditgebern. So oder so, bei den erreichten Kurshöhen täte Nvidia eine Verschnaufpause gut.