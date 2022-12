Notenbanken bremsen Aktienmärkte aus

Der DAX hat trotz eines Zwischenhochs in der abgelaufenen Woche rund 2% verloren. Grund für den Rückgang waren vor allem die Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB, ihre Leitzinsen weiter anzuheben. Zwar fiel der Zinsschritt der beiden Notenbanken mit 0,5% wie erwartet aus, doch die Aussichten auf weitere Leitzinsanhebungen haben die Märkte belastet. EZB-Chefin Christine Lagarde hat betont, dass sich Anleger auf eine Reihe von weiteren Zinserhöhungen vorbereiten sollten. Die Inflationsprojektionen der EZB wurden erhöht und liegen selbst für das Jahr 2025 mit 2,3% noch über dem Zielwert von 2%. Gleichzeitig wurde die Prognose für das Wachstum im Euroraum gesenkt. Auch wenn sich die Renditen im Euroraum trotz der EZB-Ankündigungen beruhigt haben, bleiben die Aktienmärkte unter Druck, weil die Sorgen vor einer schweren Rezession größer geworden sind.

Volkswagen Vz.





An der Stuttgarter Börse wurden deutsche Titel wie VW oder die Deutsche Telekom in dieser Woche am meisten gehandelt. VW konnte mehr als 950 Preisfeststellungen auf sich vereinen, bei der Deutschen Telekom waren es knapp 500. Bei VW sorgt eine Tochter für Aufsehen: Die VW-Marke Skoda. Sie ist im Wolfsburger Konzern unter anderem für das Russland- und Indiengeschäft zuständig. Darauf wollen sich die Tschechen künftig auch verstärkt konzentrieren. Ein Rückzug aus China ist daher denkbar, weil der Wettbewerb dort sehr intensiv ist. Sollte sich Skoda aus China zurückziehen, hätte die Kernmarke VW freie Fahrt im Reich der Mitte. Die VW-Aktie konnte sich zuletzt etwas erholen, weist aber im Jahresvergleich noch ein Minus von rund 22% auf.

Deutsche Telekom





Dagegen gehört die Deutsche Telekom mit einem Plus von rund 18% zu den besten DAX-Aktien 2022. Vor allem die positive Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US hat die Aktie gestützt. In dieser Woche wurde der Titel von Analysten allerdings heraufgestuft, das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei knapp 26 Euro, aktuell notiert der Anteilsschein bei rund 19 Euro. Mit dem Fußball-WM-Geschäft zeigt sich der Konzern zufrieden: Sehr hohe Reichweiten erzielten die Highlight-Videos und die digitale Berichterstattung rund um die WM mit mehr als 135 Millionen Videoaufrufen über die Social-Media-Kanäle der Telekom.

