Norsk Hydro vor Zahlen: Kaufinteresse an der 50er-Linie

von Manfred Ries

Norsk Hydro (Monatschart): Die Marke ~50 NKR erscheint als Unterstützung.

Mittwoch, 20. Juli 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte interessant: die Preisentwicklung der …

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem norwegischen Basiswert Norsk Hydro ASA (WKN: 851908). Die Titel erlebten zuletzt eine Kursstabilisierung, aus der mehr erwachsen könnte. Norsk Hydro am Mittwoch, 20. Juli 2022 an der Heimatbörse in Oslo zur Schlussnotiz: 56,26 NOK (+1,1%).

Die Company. Die norwegische Norsk Hydro ASA ist ein international tätiger Aluminium-Produzent mit Firmensitz in Oslo/Norwegen. Die Company ist Indexmitglied im norwegischen Blue-Chip-Aktienindex OBX. Die Marktkapitalisierung liegt bei umgerechnet ~11,5 Mrd. EUR. Seit der Abspaltung der Sparte Erdöl & Energie (2007) konzentriert sich Norsk Hydro auf sein Aluminium-Geschäft. Das Unternehmen gilt als einer der größten Aluminium-Produzenten weltweit!

Die Ausgangslage. Ausgehend vom bisherigen Allzeithoch bei 94,80 NOK (April 2022) sind die Notierungen bis auf 51,64 NOK abgefallen – ein Minus von ~43 Prozent innerhalb von nur rd, drei Monaten. Jetzt gilt es für Chartisten, den Blick auf die Kursmarke bei 50 NOK zu richten! Nahe dieses Bereichs kehrten die Käufer im Monatsverlauf zurück aufs Parkett – hier könnte ein Boden zu finden sein!

Betrachtet auf EUR-Basis hat der Titel den zusätzlichen Reiz, dass er an seiner Heimatbörse in Oslo in Norwegischen Kronen (NOK) notiert. Ein Investment in Norsk Hydro wäre damit – indirekt – auch ein Long-Investment im Währungspaar NOK/EUR.

Die Prognose. Die Papiere von Norsk Hydro sind zwischenzeitlich bereits als überverkauft einzustufen; davon zeugt etwa der prozentuale Abstand zwischen Aktienkurs und 200-Tageslinie: dieser Abstand beträgt aktuell ~20 Prozent (siehe DIX-Indikator). Durch die jüngste Korrektur und der Stabilisierung ~50 NOK betrachten wir die Titel von Norsk Hydro als relativ solide und attraktiv unterstützt. Auf der Oberseite sehe ich den nächsten Widerstand ~64,80 NOK. Platz genug also für eine potenzielle Erholung.

Meine Datenbank weist im Falle von Norsk Hydro ein KGV(2023e) von ~7 aus bei einer Dividendenrendite von ~9,6 Prozent (vor Steuern). Die Veröffentlichung der nächsten Geschäftszahlen ist für den kommenden 22. Juli anberaumt. Das Gros der Equity-Analysten bewertet die Norsk-Hydro-Aktie mit Aufstocken. Doch Achtung: Die weitere Kursentwicklung von Norsk Hydro hängt nicht zuletzt auch von der weiteren Entwicklung an den Rohstoffmärkten ab.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

MA(200): Abk. für ® Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

MACD: Der MACD (»Moving Average Convergence/Divergence«) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell Gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine „langsamere“ 9-Tagelinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.