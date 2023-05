Norsk Hydro: Wann mit einem Comeback zu rechnen ist

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":







Montag, 22. Mai 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute geht es um Aluminium. Genauer: um den Basiswert Norsk Hydro ASA (WKN: 851908). Die Titel befinden sich in einer Stabilisierungsphase, die wegweisend sein könnte! Kurs der Norsk-Hydro-Aktie am Montag, 22. Mai 2023 zum Börsenschluss am Handelsplatz Oslo (Norwegen): 69,79 NOK (+0,4%).

Die Company

Die norwegische Norsk Hydro ASA ist ein international tätiger Aluminium-Produzent mit Firmensitz in Oslo/Norwegen. Die Company ist Indexmitglied im norwegischen Blue-Chip-Aktienindex OBX. Die Marktkapitalisierung liegt bei umgerechnet rd. 141 Mrd. EUR. Seit der Abspaltung der Sparte Erdöl & Energie (2007) konzentriert sich Norsk Hydro auf sein Aluminium-Geschäft – die Company gilt als einer der größten Aluminium-Produzenten weltweit! Bei einem KGV(2024e) von ~9,7 beläuft sich die erwartete Dividendenrendite (2024e) auf aktuell rd. 7,3 Prozent.

Zum Hintergrund

Den Basiswert Norsk Hydro hatten wir am vergangenen 13. März an dieser Stelle kritisch besprochen. Kurs damals: 72,62 NOK. Kurs aktuell: 69,80 NOK. Damit war meine Vorsicht – trotz Börsenhype und damaliger »Outperform«-Empfehlung vonseiten der Investmentbank RBC mit Kursziel 90 NOK –nicht aus der Luft gegriffen.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Wochenchart von Norsk Hydro. Im Jahresverlauf versuchten die Titel mehrmals, sich über den Widerstand von 84 NOK zu stemmen – erfolglos. Zwischenzeitlich haben die Kurse bis auf rd. 65 NOK korrigiert. Die 200-Tagelinie wurde zwischenzeitlich nach unten durchbrochen. Doch hat diese, mit ihrem nahezu waagerechten Verlauf, aktuell nur eine untergeordnete Bedeutung als Schlüsselmarke. Damit definieren wir die wichtigsten Kursmarken bei der Norsk-Hydro-Aktie auf 66,34 NOK (Unterstützung) und 76/79 NOK (Widerstandsbereich).

Die Prognose

De facto bewegen sich die Kurse von Norsk Hydro in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Diese hat bereits seit vergangenem November Bestand und wird auch durch den waagerechten Verlauf der 200-Tagelinie visualisiert. Ausschweifende Kurssprünge bei diesem Basiswert sind aktuell nicht zu erwarten. Aufgrund der Kurse nahe der erwähnten Unterstützung wäre ein Comeback denkbar – die vergangenen Handelstage zeugen bereits von einer Stabilisierung um 69 NOK. Ein potenzieller Aufwärtsschub wäre aber, meines Erachtens, eher begrenzt. Damit bleibt die Norsk-Hydro-Aktie vorerst ein Vehikel für (Day)Trader. Aber: Ich halte Sie auf dem Laufenden!

In eigener Sache

Am vergangenen Freitag, 19. Mai 2023, hatte ich an dieser Stelle die National Bank of Greece besprochen. Am heutigen Montag kam es zu dem von mir angekündigten Break out nach oben. Kurs am Freitag: 5,36 EUR. Kurs aktuell: 5,96 EUR – bleiben Sie mit mir am Ball: Nichts ist so spannend wie der Rohstoff- und Emerging-Markets-Sektor!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit – und ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

