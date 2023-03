Norsk-Hydro-Aktie: Warum Anleger jetzt vorsichtig sein müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":







was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Am Montag standen die Finanzmärkte weltweit unter Druck – der Öl-Preis (Brent Crude) fiel dabei um 4,4 Prozent! Den anderen Rohstoffen ging es nicht anders – ein Fall für meinen Newsletter!

Heute geht es um den Basiswert Norsk Hydro ASA (WKN: 851908). Die Titel befinden sich aktuell wieder in einer hochspannenden, charttechnischen Ausgangslage, die wegweisend sein könnte! Kurs der Norsk-Hydro-Aktie am Dienstag, 14. März 2023 (9:00 Uhr) am Handelsplatz Oslo (Norwegen): 74,12 NOK (-1,1%). Am Montag ging es im Tagesverlauf bis auf 72,62 NOK abwärts.

Zum Hintergrund

Die Equity-Analysten von RBC starteten am 8. März das Coverage der Norsk-Hydro-Aktie mit dem Rating Outperform bei einem Target von 90 NOK. Bereit die Crédit Suisse zeigte sich am 2. März positiv gestimmt für den Rohstofftitel und brachten ein Target von 86 NOK ins Spiel.

Die Company

Die norwegische Norsk Hydro ASA ist ein international tätiger Aluminium-Produzent mit Firmensitz in Oslo/Norwegen. Die Company ist Indexmitglied im norwegischen Blue-Chip-Aktienindex OBX. Die Marktkapitalisierung liegt bei umgerechnet ~13,7 Mrd. EUR. Seit der Abspaltung der Sparte Erdöl & Energie (2007) konzentriert sich Norsk Hydro auf sein Aluminium-Geschäft – die Company gilt als einer der größten Aluminium-Produzenten weltweit! Bei einem KGV(2024e) von ~10,0 beläuft sic die erwartete Dividendenrendite (2024e) auf aktuell rd. 6,7 Prozent.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Norsk-Hydro-Aktie. Deutlich zu erkennen ist der neuerliche Durchbruch unter die einstige Aufwärtstrendlinie (A), die sich Ende September 2022 formierte. Anleger sollten jetzt folgende charttechnische Schlüsselmarken im Visier haben: 84,04 NOK (Widerstand) und 73,30 NOK (Unterstützung). Genau auf diesem Level bewegen sich die Kurse von Norsk Hydro am Montagnachmittag. Eine Kursübertreibung ist aktuell nicht erkennbar, weder in die eine noch in die andere Richtung. Als leicht kritisch ist der wöchentliche MACD-Trendfolgeindikator einzustufen, der bei anhaltender Kursschwäche bald schon ein Verkaufssignal generieren könnte.

Die Prognose

Der Aufwärtstrend (A) wurde durchbrochen: charttechnisch ist dies negativ zu bewerten. Dabei ist mit Blick auf den Slow-Stochastik-Indikator keine überverkaufte Marktsituation erkennbar. Ungeachtet aller fundamentalen Faktoren bleibt der Titel damit stark angeschlagen – mit einem engmaschigen Support ~73,30 NOK, der auf Basis von Wochenschlusskursen nicht durchbrochen werden sollte! Andernfalls nämlich müsste ein weiterer Rückschlag bis in den Bereich der 200-Tagelinie – aktuell bei 68,40 NOK verlaufend – einkalkuliert werden. Grund zur (charttechnischen) Entspannung gäbe es bei Notierungen oberhalb von 84,04 NOK. Die Aktien von Norsk Hydro bleiben damit primär ein Trading-Vehikel innerhalb ihrer beschriebenen »Grenzen« mit einer primär abwärts gerichteten Grundtendenz.

Ebenfalls mit zu berücksichtigen: Mit Oslo/Norwegen als Heimatbörse notiert Norsk Hydro in Norwegischen Kronen (NOK). Ein Investment in Norsk Hydro wäre damit – indirekt – auch ein Investment in NOK/EUR »Long«.

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

