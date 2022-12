Nordex wieder im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Marktstruktur verhindert aktuell, dass die europäischen Hersteller von Windkraftwerken Gewinne schreiben. Verluste entstehen trotz der Notwendigkeit einer Abkehr von fossilen Energieträgern. Die nächsten Jahre sollten in Deutschland täglich 6 Windräder installiert werden, um das Ziel zu erreichen.

Damit die Energiewende gelingt, müssen allein in Deutschland jeden Tag mindestens 6 neue Windkraftanlagen installiert werden. Auch weltweit ist die Nachfrage riesig. Im Detail sieht es nicht mehr so rosig aus. Die europäische Windindustrie steckt nicht erst seit Rekordpreisen bei Rohstoffen, Lieferkettenproblemen und dem Ukraine-Krieg in der Krise. Die Turbinenhersteller verdienen einfach kein Geld. Dem versuchen Unternehmen mit Kostensenkungen entgegenzuwirken. Sie schließen ganze Werke wie Nordex in Rostock, entlassen tausende Mitarbeiter wie Siemens Gamesa und fordern wie Vestas-Chef Henrik Andersen ein Ende des ruinösen Preiswettbewerbs untereinander. Vor allem die Umstellung von fester staatlicher Vergütung auf freie Ausschreibungssysteme, bei denen nur der Billigste den Zuschlag bekommt, hat die Anlagenhersteller in einen ruinösen Wettbewerb getrieben.

Zum Chart

Die Abwärtsentwicklung nach dem All Time High begann für die Aktie von Nordex schon Anfang April 2021. Nach einer kurzen Bear-Market-Rally, beginnend mit dem 24. Februar 2022, setzte sich die Kurserosion nur umso schneller fort. Die Erosion stoppte im partiellen Tief im Bereich von 6,98 Euro am 6. Juli 2022, wobei dieses Level zuletzt Ende September 2017 gehandelt wurde. Bei der Magic Number von 7 Euro gelang dem Aktienkurs auch der Rebound, der mittlerweile zu einem Kursgewinn von 83 Prozent geführt hat. Die Aktie präsentiert sich seit Oktober 2022 sehr stark. Der übergeordnete Druck in vielen Ländern, von russischer Energie unabhängig zu werden, sollte auch bei Nordex wieder zu Gewinnen in der näheren Zukunft beitragen. Bei Werten wie Nordex, wo ein leichter Gewinn aktuell erst für das Jahr 2024 prognostiziert wird, könnte sich dieser Break-even Punkt eventuell zeitlich nach vor verschieben.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

12,93 // 16,06 Euro

Unterstützungen:

10,55 // 9,09 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Nordex-Aktie bis auf 16,06 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JQ2AJN) überproportional mit einem Omega von 2,40 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 58 % und dem Ziel bei 16,06 Euro (4,47 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 30.01.2023 eine Rendite von rund 80 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 10,45 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 50 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,6 zu 1, wenn bei 10,45 Euro (1,24 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JQ2AJN

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

2,37 – 2,39 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

14,00 Euro

Basiswert:

Nordex SE

akt. Kurs Basiswert:

12,82 Euro

Laufzeit:

15.12.2023

Kursziel:

4,47 Euro

Omega:

2,40

Kurschance:

+ 80 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.