Nordex: Windpark-Aufträge über 363 Megawatt sorgen für Freudensprung!

Bottom-Fishing Trading-Strategie

Symbol: NDX1

Rückblick: Nordex zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Die Kernkompetenz von Nordex liegt in der Planung und dem Engineering großer Windkraftanlagen für Stark-, Mittel- und Schwachwindstandorte. Die gesamte Produktpalette wird durch verschiedene Serviceleistungen wie Inspektionen, Wartung und kurzfristige Störungsbeseitigung abgerundet. Die Aktie arbeitet seit einigen Wochen an ihrer Bodenbildung. Heute erfolgte der Angriff auf die wichtige Kursmarke von 12 Euro.

Meinung: Der Windanlagenbauer hat nach eigenen Angaben zum Ende des zweiten Quartals weitere Aufträge für Windparks im Mittelmeerraum mit einer Gesamtkapazität von 363 Megawatt erhalten. Die hohe Nachfrage in mehreren Märkten in Europa hält damit weiter an. Die Aktie hat heute den Sprung über den Widerstand bei 11,85 Euro geschafft. Wenn die 12 Euro-Marke per Tagesschlusskurs überwunden werden kann, wird ein Anlaufen des Bereichs von 14,50 Euro wahrscheinlich.

Chart vom 11.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 11.83 EUR

Setup: Bei Kursen über 12.00 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der EMAs 50 und 20 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NDX1

