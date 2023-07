Nordex: Trendwende geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Bei den Windanlagenbauern herrscht schon länger ein harter Konkurrenzkampf. Trotzdem notiert die Aktie von Nordex fester, nachdem die Auftragslage den aktuellen Output in Deutschland um das 2,5-Fache übersteigt. Dies führt zur Planung von Gewinnen ab dem Jahre 2024. Damit könnte Nordex die seit 2018 andauernde finanzielle Flaute überwinden.

Die Nachfrage nach Windrädern ist so hoch wie noch nie. Das Ziel der Bundesregierung bis 2030 ist eine installierte Kapazität von rund 115 Gigawatt bei Windrädern an Land in Deutschland. Doch den harten Wettbewerb der Produzenten sieht man auch an den Zahlen. Alle zwei bis drei Jahre bringen die Hersteller eine neue größere, schnellere und leistungsstärkere Windturbine auf den Markt. Weil die Turbinen immer größer werden, muss für jede neue Anlage eine neue Fertigungslinie und in vielen Fällen sogar eine neue Fabrik gebaut werden. Gleichzeitig tobt ein harter Preiswettkampf auf dem Markt. Wahrscheinlich müssen die Entscheider dazu übergehen, die europäische Windkraftindustrie zu schützen, damit sie nicht das gleiche Schicksal erleidet wie die europäische Fotovoltaik-Industrie.

Zum Chart

Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Im Falle von Nordex wurde das All Time High bereits Mitte Dezember 2015 bei 29,65 Euro markiert. Das partielle Tief, hervorgerufen durch die Coronakrise Anfang 2020, hatte einen Kurssturz bis auf das Kursniveau bei 4,85 Euro am 23. März 2020 zur Folge. Auch die Erholung bis Anfang April 2021 mutierte in eine Abwärtssequenz. Die Einschätzung der Marktteilnehmer, dass der Ukrainekrieg der Transformation der europäischen Energieversorgung Rückenwind verleiht, war nur von kurzer Dauer. Der Kurs schwächelte bis zur Bildung eines Doppelbodens in der Zeit von Anfang Juli 2022 bis Mitte November 2022. Er markiert die Trendwende von einer fallenden Sequenz hin zu einem seitwärts gerichteten Chartbild. Aktuell ist ein Kursanstieg auf Basis der Verteidigung der gewichtigen Supportzone bei 10,55 Euro im Gange. Trotz der durchwachsenen Konkurrenzsituation will der Kurs von Nordex nach oben und testet den Widerstand bei 12,93 Euro. Die positive Stimmung durch die energiepolitischen Vorgaben überwiegt zurzeit.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

12,93 // 16,06 Euro

Unterstützungen:

10,55 // 9,09 Euro



Fazit

Bei den Windanlagenbauern herrscht schon länger ein harter Konkurrenzkampf. Trotzdem notiert die Aktie von Nordex fester, nachdem die Auftragslage den aktuellen Output in Deutschland um das 2,5-Fache übersteigt.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB5N6B) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Nordex in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,44 profitieren. Das Ziel sei bei 16,06 Euro angenommen (6,95 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 10,18 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,07 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB5N6B

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,69 – 3,73 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

9,17 Euro

Basiswert:

Nordex SE

KO-Schwelle:

9,17 Euro

akt. Kurs Basiswert:

12,80 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

6,95 Euro

Hebel:

3,44

Kurschance:

+ 86 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.