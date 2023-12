Nordex: Sehr viel Rückenwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leserinnen und Leser,

eine der starken Aktien nach dem Weihnachtsgeschäft ist die “Nordex”. Das Windkraftunternehmen hat dabei einen Aufschlag von fast 4 % geschafft. Das ist nicht nur ein satter Gewinn, sondern gleichzeitig der Sprung über die Marke von 10 Euro gewesen. Ein tolles Lebenszeichen. Denn jetzt hat Nordex bezogen auf das kommende Jahr wieder deutlich bessere Karten in der Hand.

Das Potenzial von Nordex: Mehr als 50 %!

Wenn es nach Analysten geht, hat die Aktie auf jeden Fall ein hohes Potenzial. Denn die Notierungen könnten um 51 % klettern, heißt es in der mittleren Kursschätzung, die auf Marketscreener als Konsensus publiziert wird. Der Titel hat damit die Kursgrenze von 15 Euro im Blick – wenn denn die Schätzungen hier stimmen würden.

Die Frage ist nicht, ob, sondern wann, würden Charttechniker für das Windkraftunternehmen wohl eher einwerfen. Denn Windkraft gilt in Deutschland als künftige Energiequelle in der Energietrendwende. Nordex müsste an sich deutlicher boomen, als dies gegenwärtig der Fall ist. Denn noch ist die wirtschaftliche Gegenwart nicht zufriedenstellend.

Im laufenden Jahr rechnen Experten mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Das ist nicht wenig – dem steht allerdings ein Verlust von -235 Millionen Euro gegenüber. Erst im kommenden Jahr werden diese Zahlen wieder besser. Der Umsatz soll sich dann auf 6,4 Milliarden Euro belaufen. Die Nettoergebnisse würden 45 Millionen Euro – Gewinn – erreichen. Das wäre ein erster Durchbruch. Die Aktie hätte – im kommenden Jahr – ein KGV von 56. Das ist noch immer nicht günstig, aber auch nicht mehr so teuer, wie es Analysten und Investoren schon befürchtet haben.

Nordex hat zudem einen weiteren Bewertungsvorteil: Der Titel wird mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ca. 0,4 gehandelt. Das ist nicht mehr viel – denn die Aktie wird wie beschrieben im kommenden Jahr wohl von einem positiven, rentablen Umsatz getragen.

Summa summarum ist Nordex gegenwärtig günstig, aber nicht billig. Der Titel hat die 10-Euro-Marke überschritten, was als gutes Signal gilt – aber wird erst 2024 zum großen Thema. Analysten reiben sich aber mit der Kursschätzung von gut 51 % schon die Hände!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nordex-Analyse von 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nordex jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nordex Aktie

Nordex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...