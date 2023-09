Nordex: Aufträge haben Momentum zur Folge!

Der Konkurrent von Nordex, Siemens Gamesa, scheint große Schwierigkeiten zu haben und kann aufgrund von Qualitätsproblemen nur schwer am Markt bestehen. Dies spielt den Konkurrenten wie Nordex in die Karten. In den letzten Wochen konnten gleich zwei Großaufträge gewonnen werden, was von den Marktteilnehmern mit Kursaufschlägen goutiert wurde.

In windsicheren Gebieten ist die Stromproduktion mit Windturbinen konkurrenzlos günstig. Weiters schiebt der Umbau der Energieversorgung hin zur Klima-Neutralität den Sektor an. Hausgemachte Probleme im Sektor führen dazu, dass die Turbinenhersteller kaum Gewinne machen. Alle zwei bis drei Jahre bringen die Hersteller eine neue größere, schnellere und leistungsstärkere Windturbine auf den Markt. Weil die Turbinen immer größer werden, muss für jede neue Anlage eine neue Fertigungslinie und in vielen Fällen sogar eine neue Fabrik gebaut werden. Summa summarum herrscht aber an Aufträgen kein Mangel und so konnte Nordex wieder einen Großauftrag aus Spanien an Land ziehen. Der letzte Großauftrag aus Kanada ist noch nicht lange her und konnte den Kurs deutlich nach oben treiben.

Zum Chart

Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Im Falle von Nordex wurde das All Time High bereits Mitte Dezember 2015 bei 29,65 Euro markiert. Das partielle Tief, hervorgerufen durch die Coronakrise Anfang 2020, hatte einen Kurssturz bis auf das Kursniveau bei 4,85 Euro am 23. März 2020 zur Folge. Auch die Erholung bis Anfang April 2021 mutierte in eine Abwärtssequenz. Die Einschätzung der Marktteilnehmer, dass der Ukrainekrieg der Transformation der europäischen Energieversorgung Rückenwind verleiht, war nur von kurzer Dauer. Der Kurs schwächelte bis zur Bildung eines Doppelbodens in der Zeit von Anfang Juli 2022 bis Mitte November 2022. Er markiert die Trendwende von einer fallenden Sequenz hin zu einem seitwärts gerichteten Chartbild. Aktuell ist ein Kursanstieg auf Basis der Verteidigung der gewichtigen Supportzone bei 10,55 Euro im Gange. Trotz der durchwachsenen Konkurrenzsituation will der Kurs von Nordex nach oben und steht vor dem Test des Widerstandes bei 12,93 Euro. Die positive Stimmung durch die energiepolitischen Vorgaben überwiegt zurzeit.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

12,93 // 15,06 Euro

Unterstützungen:

10,55 // 9,09 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Nordex bis auf 13,70 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JL0BTZ) überproportional mit einem Omega von 2,56 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 45 % und dem Ziel bei 13,70 Euro (1,27 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 17.10.2023 eine Rendite von rund 69 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 10,43 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 60 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,16 zu 1, wenn bei 10,43 Euro (0,30 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JL0BTZ

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,75 – 1,25 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

16,00 Euro

Basiswert:

Nordex SE

akt. Kurs Basiswert:

12,00 Euro

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

1,27 Euro

Omega:

2,56

Kurschance:

+ 69 Prozent

Quelle J.P. Morgan



