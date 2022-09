Nord Stream 1 bleibt zu und die EZB tagt am Donnerstag

Nach dem mutmaßlichen Aus für Nord Stream 1 für lange Zeit und vor der wahrscheinlich historischen Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank wartet der Deutsche Aktienindex erstaunlich stabil auf die Rückkehr der Anleger an der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende. Die Frage, wie Deutschlands Wirtschaft und Haushalte ohne russisches Gas über den Winter kommen, schieben die Anleger beiseite und den Index stattdessen zurück über die Marke von 12.800 Punkten. Von Zurückhaltung vor der EZB-Sitzung am Donnerstag ebenfalls keine Spur. So kann der DAX weiteren Boden gutmachen, um für den Einstieg der US-Börsen in den Handel gewappnet zu sein. Hier dürften die in einer ersten Reaktion positiv aufgenommenen Arbeitsmarktdaten mit weniger Lohndruck zunächst weiter vom Markt verarbeitet werden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Einen Wechsel gibt es am 19. September im DAX: Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ersetzt den Kochboxenversender Hellofresh, dessen Bewertung nach dem Corona-Hype in sich zusammengefallen ist. Damit gehören dem Leitindex dann wieder drei Unternehmen aus der Siemens-Familie an. Uniper muss dagegen seinen Platz im Nebenwertesegment MDAX wie erwartet räumen.



Erneut gestreikt wird bei der Lufthansa, die Piloten haben für Mittwoch den nächsten Ausstand angekündigt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Bereits am vergangenen Freitag legte der Streik den Flugverkehr der Lufthansa komplett lahm und kostete dem Unternehmen zufolge 32 Millionen Euro. Der Konzern steht also kurzfristig unter immensem Druck, das Problem vom Tisch zu bekommen, muss aber auch langfristig die Personalkosten im Blick behalten – keine leichte Entscheidung für die handelnden Personen. Für den Aktienkurs dürfte eine Einigung zunächst wohl ein deutliches Aufatme bedeuten. Denn nach zuletzt guten Quartalszahlen verlor das Papier in Folge des Arbeitskampfes wieder deutlich an Wert.