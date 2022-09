Noratis AG: Stabilität und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells dürften sich auszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Noratis":

Als Bestandsentwickler verfolgt Noratis ein Geschäftsmodell, das Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung kombiniert. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf ältere Wohnimmobilien in kleineren Städten und Randlagen von Metropolen, die bevorzugt mit baulichem Modernisierungsbedarf und mit Bewirtschaftungsdefiziten erworben, anschließend modernisiert und aufgewertet und schließlich veräußert bzw. teilweise auch in die eigene Bestandshaltung überführt werden.

Die Erträge speisen sich somit aus den Mieterträgen in der Haltephase, den Veräußerungserlösen sowie aus den Bewertungsänderungen bei der Umbuchung der Immobilien aus dem Vorrats- in das Anlagevermögen. Während die Verkaufserlöse vor allem hohe Margen und eine Freisetzung des Kapitals für neue Engagements ermöglichen, sorgen die Mieteinnahmen für eine stabile und berechenbare Erlösquelle.

Mit dieser Aufstellung hat Noratis in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erzielt und hohe Gewinne erwirtschaftet, im Durchschnitt der letzten acht Jahre lag die Nettomarge bei 10 Prozent. Im laufenden Jahr hat sich das Umfeld allerdings deutlich eingetrübt, vor allem die steigenden Zinsen sind ein nicht zu vernachlässigender Risikofaktor für die Kaufnachfrage nach Immobilien und für deren Wertentwicklung.

Dies dürfte auch an Noratis nicht spurlos vorübergehen, doch mit dem schon bisher auf Stabilität und Nachhaltigkeit bedachten Geschäftsmodell scheint das Unternehmen auch für diese Phase gut gerüstet. Auf längere Sicht könnte Noratis sogar zu den Profiteuren zählen, wenn spekulative Übertreibungen im Markt bereinigt und das Angebot an attraktiv bepreisten Wohnimmobilien wieder größer wird.

Wir haben unsere Schätzungen gleichwohl vorsichtiger ausgestaltet und dabei sowohl das höhere Zinsniveau als auch mögliche Mietausfälle infolge der Energiekrise berücksichtigt.

Unser Kursziel hat sich hierdurch reduziert und liegt nun mit 23,30 Euro deutlich unter dem zuletzt veröffentlichten NAV, welcher sich nach unserer Einschätzung im bisherigen Jahresverlauf nicht viel geändert haben dürfte. Gegenüber dem aktuellen Kurs, der zwar deutlich weniger als der Branchendurchschnitt, aber doch spürbar gesunken ist, sehen wir dennoch ein sehr hohes Kurspotenzial und bestätigen auf dieser Basis das Urteil „Buy“.

Quelle: SMC-Research

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.